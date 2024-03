Narrativa oral

Sexa para petar na responsabilidade institucional, para crear estados de opinión nas xentes e máis aínda para facer negocio, cada día que amence trae consigo unha nova efeméride, un novo “día de” para concienciar sobre un problema que afecta á humanidade. A lista é ben intensa, abofé. Ademais, está ben en dedicar un día á reflexión e a acción sobre estes temas. O que resulta irónico é como, no seu afán de concienciar, estes “días de”, moitas veces terminan por banalizar as causas que pretenden defender ou producen unha certa apatía a respecto dos fins e obxectivos que se propoñen necesarios.



É importante lembrar que a verdadeira loita por un mundo mellor non se gaña nun só día. Gáñase con accións concretas, con compromiso e traballo constante. E, aínda que os “días de” poidan servir como un recordatorio e un punto de partida, non debemos caer na trampa de convertelos nun simple espectáculo, nunha celebración baleira de contido. Deben usarse con intelixencia social. Aproveitar para reflexionar, para aprender e para actuar. Pero non esquezamos que a loita por un mundo mellor é unha tarefa de todos os días, non só dun día de cada ano que vai pasando pola nosa porta.



Sirva esta consideración de arranque para recordar que vimos de celebrar o Dia internacional da Narración Oral, este 20 de marzo, na mesma data na que se produce o fenómeno do equinoccio de primavera no hemisferio norte do planeta. Efeméride que aquí, no ámbito galego, da man promotora dos festivais Atlántica e Sete Falares e mais da asociación NOGA organizaron un programa de actuacións con “funcións solidarias en hospitais, residencias da terceira idade e mesmo en cárceres, para poñer o foco na defensa dun dereito fundamental: cultura para todos e todas”. Aparte, contouse cun manifesto do que é autora Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática 2023, que comeza propondo un repto emotivo:” Se queres ser inmortal, cóntame un conto. Non o escribas, que o papel pode mollarse, queimarse, estragarse, que os ordenadores ás veces se apagan sen gardar os documentos e as nubes pérdense nos ceos virtuais levadas por algún vento. Ou escríbeo tamén, tanto ten, pero non me deixes sen a túa voz, sen a túa mirada, sen os teus xestos”.



A narración oral foi unha parte fundamental da cultura humana desde tempos inmemoriais. Antes de que existisen os libros escritos, as persoas compartían as súas experiencias, mitos e ensinos a través de contos orais e, deste xeito, transmitiuse de xeración en xeración durante milenios. A medida que a escritura e a imprenta volvéronse máis comúns, a tradición oral comezou a perder terreo. Con todo, no pasado século, houbo un rexurdimento do interese pola narración oral. Os contacontos profesionais e os festivais de contos convertéronse en lugares onde as historias cobraban vida novamente. Así, en 1991, dende Estocolmo prendeu a faisca desta conmemoración anual para lembrar a importancia da narración oral como unha forma de preservar a cultura e a historia, conectar persoas e impulsar a creatividade. Para celebrar a maxia das palabras faladas e a riqueza das historias que nos rodean.