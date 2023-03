Naturalismo galego no calendario

A proposta do natalicio de Frei Martín Sarmiento, o 9 de marzo de 1695, como o Día do Naturalismo Galego vén de celebrarse por vez primeira con numerosos apoios tanto no ámbito das ciencias como das humanidades, no que é máis coñecido o labor do erudito. Contou co respaldo de Adega, da Sociedade Galega de Historia Natural, do Grupo Naturalista Hábitat, de Verdegaia e da Federación Ecoloxista Galega, como mostra do apoio a este recoñecemento. Todos eles destacan a importancia desta iniciativa conxunta para poñer en valor o naturalismo en Galiza a partir da figura de Sarmiento, así como a necesidade de concienciar e mellorar a educación ambiental do país. Grazas a que, Frei Martín Sarmiento, foi o primeiro estudoso da natureza de Galiza, é a razón pola que se iniciou unha campaña para declarar que o 9 de marzo, sexa o Día do Naturalismo Galego. E xustifícase considerando que “é unha vindicación do naturalismo galego, das persoas que levan moitos anos estudando e traballando en prol do noso medio, pero tamén para dar a coñecer a obra de Frei Martín Sarmiento”. É unha iniciativa civil que busca que todas as entidades relacionadas se sumen ao recoñecemento, programen e organicen actividades facendo, a partir desta primeira edición, que o Día do Naturalismo Galego sirva para iniciar un proceso de coñecemento do noso medio, que encete novos e máis profundos estudos naturalistas e científicos. Tamén para o recoñecemento do erudito xa que “Frei Martín Sarmiento valoraba a natureza e era consciente da importancia que posuían os seus coñecementos científicos para a saúde pública e para o comercio. Así nolo deixou testemuñado nos seus escritos, moitos aínda inéditos, que destilan unha erudición infinita, non exenta dunha enorme capacidade de observación, análise e síntese”.



Unha boa nova que vén parella coa publicación de todos os volumes da monumental “Obra de 660 pregos” de Sarmiento, coa que o Consello da Cultura, quere celebrar o traballo deste pioneiro presentando unha escolma de traballos do frade ao redor da natureza e a botánica. Lembrando que “como moitos galegos da súa época, Sarmiento estaba preocupado polo sustentabilidade do exercicio da pesca e o impacto humano na poboación de especies como a sardiña ou os atúns”. Do mesmo xeito que, este frade, “estaba convencido de que a agricultura e a xestión do medio podía ser moi mellorada a través dun preciso coñecemento técnico e científico. Con iso, conseguiríase unha maior prosperidade, riqueza e benestar xeral da poboación”. Con aceso na web do CCG ao “Proxecto de formar un sistema de botánica e unha historia vexetal”, que ofrece unha metodoloxía para sistematizar ese coñecemento con utilidades para numerosos oficios, desde labradores, mariñeiros, boticarios, panadeiros, carpinteiros ou cirurxiáns, entre moitos outros. Tamén ao documento “Xardín medicinal de pobres”, no que Sarmiento ofrece un método para facer unha horta de baixo custe con plantas beneficiosas para a saúde, destinadas ás capas máis humildes da poboación. Sen dúbida, celebración útil e necesaria. Longa vida ao Día do Naturalismo Galego.