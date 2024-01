Navidad con guerras contra la humanidad

En plena Navidad se están librando dos guerras muy cruenta cerca de nosotros en Ucrania-Rusia, y en Israel-Palestina. Hoy estas guerras ya no se hacen, casi ninguna por religión, lo son por interés militares estratégico- económicos de la industria armamentística, pareciéndose más a una dictadura que a una democracia bien entendida, respetuosa con la vida y los derechos humanos, cosa que no está ocurriendo. Hay países con partido único que se autotitulan democráticos siendo dictaduras.

Por ejemplo la RDA de la Alemania Oriental y Corea del Norte, entre otras, de partido único liquidando físicamente a sus rivales, como está haciendo Putin en Rusia. Pero también las democracias donde hay muchos partidos no tienen inconveniente en pactar con dictaduras cuando de sus espurios intereses se trata. Principios a cambio de intereses económicos.



Los dirigentes son tan inhumanos provocando guerras sin tener en cuenta las muertes de más del 90 % de población inocente, cuando disponen de medios para localizar selectivamente los culpables del terrorismo. No se cumple el Convenio de Ginebra, ni las resoluciones de Naciones Unidas, sobre protección de población civil. Se mata con bombardeos, tanques y con otras malas artes. Se le corta la supervivencia, el agua, la luz y el suministro de alimentos básicos provocando el genocidio en la población. Esto no es progreso humano, ni nada que se le parezca. Cuanto más recursos tienen los gobiernos más brutos son, quieren comer el mundo.



Antiguamente las guerras se hacían en nombre de dios, ahora se hacen en nombre de los intereses económicos y de poder que, en el fondo, son para acaparar poder económico personal del político de turno disfrazado de demócrata no valiendo de nada los pesos y contrapesos que los egoístas quieren eliminar. Dado que hoy casi nadie hace guerras en nombre de dios como hacían los cruzados y otros imperios conquistadores de pueblos ajenos imponiendo su dominio en nombre de los intereses económicos incívicamente catastróficos para la humanidad.



En el mundo hay 4.200 religiones, pero solo una cree que la suya es la verdadera, mientras que las 4.199 son falsas. Lo mismo pasa con las ideologías políticas. Esto es lo peor que puede ocurrir en democracia, que sus dirigentes crean que su verdad es la única válida, eliminando a las demás.



Con la rigidez ideológica- religiosa, de agnósticos y ateos, son otras religiones más. Cualquier religión o ideología excluyente de las demás es totalmente perniciosa para la convivencia. Las religiones y las ideologías deben ser propositivas, no impositivas como algunas que llevan al extremo, al desastre de la convivencia.