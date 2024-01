Nefasta xestión sobre a presentación dun libro

O 7 de novembro pasado, na Sala das Cunchas do Concello, fíxose a presentación dun libro de investigación sobre a figura de Xoán González Millán, ilustre meco, doutor pola universidade de Nova Iorque e profesor e coordinador do primeiro Centro de Estudos Galegos dos Estados Unidos. A laboura que este home desenvolveu a prol do galego, de Galiza e de Ogrobe ata a súa morte é inconmensurable.



O profesor Arturo Casas, doutor en Filoloxía Hispánica e catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, o profesor e crítico literario, Isaac Lourido, e a investigadora e profesora tamén da USC, Cristina Martínez, apoiados por Através editora, pretendían arrancar o lanzamento do libro coa súa investigación sobre este insigne veciño, desde Ogrobe, lugar de nacemento de Xoán.



Con este fin, meses antes, Valentim Fagim, en nome da AGAL, contacta coa funcionaria de cultura do Concello para organizar o evento e nun primeiro momento a resposta é positiva, confirmase a presenza do alcalde na presentación do evento e mesmo se fala da posíbel compra, talvez no 2024, dalgúns exemplares por parte do Concello, lóxicamente, para a súa posterior difusión. Máis adiante a xestión do evento queda nas máns de Charo Lopes traballadora da editora e é con ela coa que a funcionaria cultural, como representante do Concello, comeza a ofrecer argumentos típicos, de seguro por orde dos seus superiores, de quen non lle interesa ou non quere actuar: falla de orzamento, falla de tempo para divulgar e facer invitacións, evítase a participación no acto do Alcalde ou da concelleira de Cultura, até chegar finalmente a non presentarse ninguén nen sequera para receber ás persoas anteriormente citadas ou xa simplemente abrir a porta da Sala das Cunchas.



Como colofón a esta ristra de desatinos e para a nosa inmensa vergoña, a difusión realizada reduceuse a un mísero post o 25 de outubro no facebook de cultura dun cartaz dixital enviado anteriormente pola editorial; así que, cando, ese 7 de novembro de 2023, os autores e a editorial chegaron a Ogrobe para proceder á presentación, non atopan a NINGUÉN do concello que os reciba, a Sala das Cunchas está PECHADA e SÓ a familia espera para participar no acto.



Diante das persoas presentes, que non acreditan na razón de tal falta de respecto, a policía local ten que vir para abrirlles a porta e, a pouco de iniciado o acto, as persoas asistentes observan como o sr. Cacabelos, alcalde de Ogrobe, pasa coma unha pantasma escaleiras arriba para o seu despacho sin nen tan sequera saudar, interesarse e/ou excusarse, como faría calquera persoa de ben que fose consciente do cargo que ocupa e que fose competente na representación dun pobo ao cal, XOAN GONZÁLEZ MILLÁN, grobense universal xa, dedicou a súa obra e esforzo.



Porque? A que poden deberse tales mostras de indiferencia? Que motivo pode haber para desdeñar a posibilidade de divulgar a obra de Xoán no proprio pobo que o veu nacer?



Non sería máis lóxico aproveitar o potencial que nos deixou unha das persoas que máis se preocuparon de divulgar a nosa cultura tanto do noso pobo como do noso país?



O normal non é apoiar aos investigadores/as do noso meco máis internacional?



E que é tan difícil de entender que contar entre nós cun perfil coma o de Xoán non é só fonte de patrimonio cultural senon tamén, ben aproveitado, de riqueza económica?



A que nível de atrevida ignorancia ou cegueira mental se pode chegar para actuar deste xeito só comprensible desde a envidia, a deixadez ou a ineptitude?



O que o pobo de Ogrobe lle debe a Xoán non se paga con cartos, págase recoñecendo a súa obra e transmitíndolla ós novos e novas rapazas para que cunda o exemplo e dese xeito contribuir a unha sociedade millor.



Agradecemos moitísimo ós profesores arriba citados o estudo da obra do Xoán, no nome da inmensa maioría de Ogrobe consciente, pedimos desculpas e repudiamos o comportamento do alcalde como máximo responsábel deste “senxeito”.



Xa o sospeitabamos, e xa o denunciamos en múltiples ocasións, mais estes feitos constatan unha ves máis que o cargo lle queda grande, moi grande.