Neurosis obsesiva por nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías provocaron una nueva división del trabajo expulsando a los empleados de las empresas sustituidos por robots e inteligencia artificial. En el siglo XIX se descubrió la utilización del petróleo y sus derivados, plásticos, piezas varias aplicadas en todos los sectores, motores de combustión. Con ello se impulsó la revolución industrial. En su tiempo se creyó que era un gran avance, pero provocó efectos perniciosos contaminando aire, ríos, mar y el medio ambiente siendo la causa del cambio climático.



Lo que antes se consideraron grandes avances para la humanidad, hoy tenemos un gran problema con esos inventos que se cargaron el medio ambiente. Ahora se inventaron varias tecnologías, la inteligencia artificial, la implantación de algoritmos que en el futuro puedan manipular desde arriba a los de abajo provocando efectos no deseados. Una cosa es progresar con nuevos inventos para el bienestar humano y otra distinta es la obsesión por más y más que rompa el equilibrio emocional de las personas con daños colaterales indeseados. ¿Podrá nuestra cabeza y el planeta resistir tanto cambio tecnológico provocando neurosis obsesiva?. En meses queda anticuado un producto tecnológico recién creado dando paso a otro más avanzado. Hace bien poco el fax era un gran avance, pero en una década pasó al vertedero sustituido por internet. Hubo más tecnología en unas décadas que en más de 10.000 años. ¿Tanta inquietud por nuevas tecnologías no será una desviación mental freudiana?. Vamos tan de prisa en crear tecnologías con afán de lucro más que por necesidad. Tenemos una capacidad destructiva nunca conocida. Las redes sociales parecen muy democráticas, pero resultan ser una fuente de conflictos, insultos, mentiras, manipulación, confusión y cabreos, dañando la convivencia en democracia que se concibió para ser más felices y libres, pero algunos aman tanto ambas, que las quieren para si solos. La libertad tiene una línea roja que limita con la libertad del otro. Las redes sociales las aprovechan mejor los delincuentes, extremistas, mesías y poderosos, aventureros aburridos de la paz con políticas de confrontación despertando en el electorado los bajos instintos para que les voten por carecer de criterio propio. Con la llegada de las redes llegaron a su vez los extremismos a nivel global con resultados negativos. Se hacen leyes que son como poner puertas al campo, como la protección de datos, que no protegen nada, que en verdad nos llegan cartas a nuestros buzones y correos. Esta ley es la excusa para que las administraciones públicas oculten, chocando con la otra Ley de Transparencia. No es de recibo en democracia que no se sepa el nombre y apellidos de funcionarios a los que pagamos.



En la antigua ley venían los nombres, apellidos, escala profesional reflejada en los presupuestos anuales de los ayuntamientos y lo que cobraba cada uno. Da la impresión de que las redes sociales y ciertas leyes son la cortina de humo para ocultar y desviar la atención para hacer que la verdadera democracia quede diluida. Porque a pesar de tanta tecnología, las administraciones públicas tardan en dar licencias, no contestan las reclamaciones acogiéndose al silencio administrativo, que es no cumplir con el deber por lo que se cobra. Con lo que los ciudadanos si quieren defender sus derechos tienen que ir a los tribunales con el coste de abogados y procuradores, atascando juzgados.



Lo mismo pasa con la justicia que tarda años en resolver, dejando, en muchos casos, caducar los plazos legales, o archivan teniendo pruebas. Se quejan de que no tienen medios, pero por más medios que tengan no funcionan solos. Hay desorganización.



¿De qué sirve la velocidad de nuevas tecnologías si cada vez más nos alejan de la calidad de vida y no mejoran los servicios?. Las nuevas tecnologías, sin más, no aumentan nuestra felicidad ni la calidad de vida.

Las nuevas tecnologías puede dejar muchos sectores productivos en paro y miseria. Por ejemplo, están intentando hacer carne artificial . Si este alimento se impone, los ganaderos serían eliminados.

No hace muchos años que un equipo informático ocupaba tanto espacio como un microbús y se necesitaban aparatos para sacar la humedad. Hoy tenemos el móvil con más capacidad que los mamotretos de antes. Pero la gente dedica más tiempo al móvil que a la persona que le acompaña.



Fue Marshall McLuhan el primero que profetizó en su libro “La aldea global”, lo que ahora vemos todos. Pero las crisis de hoy no las paran las nuevas tecnologías, más bien al contrario, dado que en crisis ganan los de siempre, incluso las provocan. Desde que el capitalismo invirtió en crear nuevas tecnologías nos manipulan para ganar más. Nos van a saturar de sus productos.