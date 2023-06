Ya no es la economía, estúpido. Es el ruido de las extremas

Ejercer la política engañando a sabiendas es pernicioso para los intereses generales y las personas en particular sometidas a manipulaciones de políticos ansiosos de conseguir el poder por el poder para estrujar a las mayorías sin que se den cuenta. Ahora que España va a la cabeza de la recuperación económica de la UE, la derecha adora su economía particular en perjuicio del Estado, sin importarle repartir con el mundo laboral que lo ha producido. Por sus ansias de poder no le importa romper la buena marcha de la economía de una España que beneficia a todos, menos a los egoístas que lo quieren todo. Quieren volver a recuperar el poder, al precio que sea, boicoteando instituciones, no reconociendo la legitimidad del gobierno elegido por los votantes y negando el derecho de los diputados que no son de su gusto, siendo elegidos en urnas como ellos. A falta de capacidad creativa van a la caza personal de Sánchez. Quien no vea la irresponsabilidad de esta derecha no queriendo reconocer que Sánchez pilotó bien el gobierno aminorando los efectos de la crisis economía de todos los españoles haciéndolos participes en el reparto de beneficios, a diferencia de la última crisis de 2008 donde los de abajo fueron privados de calidad de vida por los recortes del Gobierno de la derecha, para salvar la economía de los especuladores.

Los presidentes progresistas de los estados democráticos de occidente afirmaban que la crisis económica hacía caer gobiernos. Ahora parece ser que los buenos resultados económicos de España quedan eclipsados por el ruido de la la derecha extrema imitando a un tal Donald Trump que, cual flautista de Hamelin, arrastra al río a tantos incautos que votan piedras a su tejado manipulados por los más ricos, que si solo votaran ellos, no llegarían a más de unas cuantos diputados. Sabemos que lo bueno, y lo malo, procede del poderoso EE. UU., marcando el paso del resto de los estados de occidente impulsados por los presidentes en cada momento. Antes con Clinton, que desbancó a Bush padre después de la guerra fría y por la guerra del Golfo, habiendo llegado a la popularidad del 90 % . Pero fue desbancado por Clinton con la famosa frase en campaña que decía así: “Es la economía, estúpido, y la sanidad”. Los demócratas le dieron la vuelta a la popularidad de Bush y la frase se hizo famosa hasta el día de hoy. Ya Wille Brandt en 1986 en su carta dirigida a Felipe González acompañaba un informe del Comité Económico de la IS basado en el programa de acción global social adoptado en Lima, y en los resultados del Comité Económico de Bon, programa a defender en la cumbre de Londres en defensa del bienestar social frente a las ideas conservadoras. Dicho informe también se lo envió a Bettino Craxi, Francois Mitterrand, Andreas Papandreu, Jacques Delors y Ben Fayot . Dicho borrador ha sido defendido en la cumbre de Londres, pero las ideas de conservadoras de los brexits estaban germinando por el mundo y desde entonces se fueron imponiendo con una economía de especulación que nos llevó a las crisis económicas conocidas y sufridas. Siempre son los mismos que por quererlo todo, nos fastidian a todos, dándonos cuenta cuando ya no tiene remedio. Las crisis las provocan los que viven solo para la especulación. Si no fue así, no habría crisis económicas provocadas por unos ávidos de riqueza infinita.



Como siempre, nos da la impresión que la caza a Sánchez nos llevará a un retroceso económico y recortes provocado por el partido de siempre que promete y luego no cumple con excusas varias, echándole la culpa al gobierno saliente. Prometen bajar los impuestos, pero se los bajan a los que tienen más, y se los suben a los que tienen menos, además de recortar la sanidad, educación, pensiones, y derechos civiles, etc., tal como hemos comprobado en situaciones anteriores y tal como sabemos por dónde andamos. La democracia exige un gobierno para todos, no para una sola parte como hace la derecha.