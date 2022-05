No me extraña, la verdad es que no me extraña que las últimas encuestas que se están publicando apuntan que Alberto Nuñez Feijoo puede ganar las próximas elecciones.



Si Pedro Sánchez saliera a la calle sabría del cansancio de la gente y acaso se daría cuenta de la distancia entre lo que él hace y las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos.



Y es que Sánchez gobierna, sí, pero más para mantenerse en el poder que para dar respuesta a los problemas reales de la gente común.



Espero que al PSOE no le suceda lo mismo que al Partido Socialista Francés, que ha seguido el camino de los socialistas italianos y griegos. Es decir, espero que no termine desapareciendo o que pase a ser irrelevante.



De manera que Pedro Sánchez debería prestar atención a algunas encuestas, desde luego no a las que le suministra el CIS del señor Tezanos. En las encuestas independientes se ve a las claras el ascenso del PP y la pérdida de confianza de los ciudadanos en el PSOE así como en Podemos.



Un Gobierno que da el espectáculo día sí y día también termina provocando rechazo y hastío en la sociedad. Y el último espectáculo no es menor. Que desde Podemos se pida la dimisión de la ministra de Defensa es una muestra más de que la coalición no funciona. Como es un espectáculo lamentable ver al Presidente y a algunos de sus ministros rendir pleitesía a Esquerra Republicana para no perder su favor, es decir sus trece escaños.



La torpeza con que desde Moncloa vienen manejando la crisis desatada por el independentismo catalán que acusa al Ejecutivo poco menos que de espiarles, es ya la gota que colma el vaso.



Solo la ministra de Defensa, Margarita Robles, está en su sitio. Solo ella ha defendido que el Gobierno actúa dentro de la legalidad. Solo ella ha roto una lanza a favor de los funcionarios del CNI, incluida su directora, Paz Esteban, defendiendo que actúan dentro de la legalidad. Sí, solo ella ha sido capaz de poner en su sitio a los independentistas, sin arrugarse, con elegancia, pero poniéndoles en su sitio. Colocar en la picota al servicio de inteligencia, pero sobre todo olvidarse de la mayoría de los ciudadanos y hacer políticas estrambóticas, es lo que lleva a tantos y tantos ciudadanos a la hartura y una vez hartos decidir a cambiar de voto.



No sé si Sánchez aún está a tiempo de rectificar porque me temo que no le queda mucho crédito. En todo caso está allanando el camino para que las próximas elecciones las pueda ganar Nuñez Feijoo. Y no, no me extraña.