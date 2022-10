Nos agobian con tanto cirio político mediático

Los malos políticos siempre hacen piruetas en busca de votos con populismo para que la opinión pública crea que su adversario le está haciendo más daño a los ciudadanos que si gobernaran ellos. Los partidos cuando están en la oposición dedican más tiempo a crear descontento que a trabajar con seriedad en la solución de los problemas. Ahora están a quien baja más los impuestos, en vez de competir de quien los puede administrar e invertirlos mejor dada las carencias de los servicios con una mejor gestión. No se les ocurre proponer donde se puede recortar en gastos superfluos antes de subir o bajarlos.



Los países donde más impuestos se pagan son más desarrollados y allí se van los emigrantes y no a los países pobres que no pagan impuestos pero tampoco tienen servicios. Algunos nostálgicos nos recuerdan que en la dictadura no se pagaban impuestos, pero los españoles tenían que emigrar a países donde pagaron impuestos.



Los gobiernos se dedicaron a competir quien hacía las mejores obras faraónicas por importe de muchos cientos de miles de millones de euros por ahí tiradas. Unas están terminadas y otras no, y las terminadas vacías dado que su finalidad más bien fueron obras de la corrupción.



(Con lo bien que nos vendría ese dinero derrochado hoy para que las administraciones públicas pudieran afrontar el bache sin endeudar al Estado que somos todos) De esto nada dicen los políticos que se repiten como cacatúas.



Nunca se vio tantos políticos vendiendo lo que no tienen, libertad, eficacia, diálogo pero de de besugos, con ataques personales en vez centrarse en trabajar para dar eficacia a las instituciones. Aquí hay demasiados poderes fácticos que impulsando a políticos que engañan a la ciudadanía. Se envuelven en banderas, patrias, grandes unas, pequeñas otras, olvidándose de la gente. Cuanto más represivo sea un sistema más libertad, más patriotas venden pero a la vez que llevan su dinero a paraísos fiscales.



Los dictadores hacen referendos para blindarse como Franco y ahora Putin. Hace más de 40 años, en la dictadura se decía, “España es una, grande y libre”. Pero nada de eso había. En nombre de la libertad, de Dios y de Marx se cometieron grandes barbaridades. Quien presume de virtudes para hacer política está lejos de practicarlo en lo público y en lo privado. Los partidos populistas y extremistas prometen la gloria, libertad y sin impuestos, luego sacarán los servicios que aún tenemos, como de costumbre.



Los presidentes de los gobiernos tienen la obligación de dar calidad de servicios. Los que ocupan las instituciones no deben insultar, ni mentir para derribar irracionalmente al otro. Debe superarlo limpiamente razonando cívicamente. Dicen que el presidente del gobierno se está forrando con los impuestos, sabedores de que no van a su cajón particular. Son necesarios para financiar los servicios públicas, las pensiones, la sanidad, la educación y las infraestructuras. Echo de menos que no critiquen el despilfarro, la corrupción y centrarse en hacer buena gestión en el gasto público. Pero hay que señalar que muchos medios de comunicación afines a los partidos mienten y fomentan la confusión de forma interesada contribuyendo al guirigay dialéctico difícil de entender para los ciudadanos que emplean su tiempo en trabajar para sobrevivir.



No puede haber democracia sin prensa libre y veraz, lo mismo que cualquiera otros productos con garantía de calidad. Así debe ser la calidad periodística y la política .