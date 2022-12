Nunca choveu que non escampara

Que chova a mares non é responsabilidade de nadie. As consecuencias das chuvias, en cambio, son responsabilidade de quen non se toma en serio a emerxencia climática, dos que negan o cambio climático, e daqueles que progresan de espaldas a natureza. De quen sabendo o que pode pasar se chove moito marcha de vacacións sen poñer remedio.

En todo caso: que en Vilagarcía esta semana chovese sen parar non é culpa do goberno, nin do alcalde, nin da concelleira de Urbanismo. A cantidade de litros por metro cadrado que caíron esta semana non son culpa de ninguén, pero a falta de planificación diante dun problema reiterado si que ten culpables. Especialmente cando a solución ás inundacións foron prometidas.

É responsabilidade do goberno, do alcalde, da concelleira de Urbanismo ter prometido que as obras da praza de Galicia servirían para aliviar as inundacións. Tamén son responsables de que non sexa certo. É responsabilidade súa que se asolaguen espazos urbanos que non se asolagaban antes das súas ocorrentes decisións, como no caso do Piñeiriño. Pero sobre todo é responsabilidade súa ter tirado varios millóns de euros en obras que ninguén pediu e non ter gastado un peso nas obras que eran necesarias. Nesas obras que non están á vista e por iso non se fixeron. Nesas obras que farían que cando chove en Vilagarcía teñamos que mudar os coches e as bicicletas por canoas.

O que non é de recibo é que os responsables de que estas cousas sucedan nunca estean para afrontar as consecuencias das súas malas decisións. Todo o mundo ten dereito e debe disfrutar das súas vacacións. Pero estes días o alcalde e a concelleira de Urbanismo tiveron un extra de vacacións fóra da Península, sen atender ás previsións nin ao que pode pasar en Vilagarcía en caso de temporal ou borrasca.

Un alcalde que non traballa as fins de semana, nin polas tardes da semana, que xa disfrutou das súas vacacións decide marchar a pesar de todas as previsións meteorolóxicas en contra. Así que choveu e inundouse e o alcalde non estaba, como tantas veces. Isto significa que o alcalde considera que ten un traballo ben remunerado e con moitos privilexios, pero non lle importa Vilagarcía, nin a súa cidadanía. O único que lle preocupa é garantir unha maioría que lle permita continuar disfrutando da vida cómoda.