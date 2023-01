“A ollada interior” de Tomás Barros

co suxerente título de “A ollada interior”, a Casa Museo Casares Quiroga ofrece un percorrido pola obra de Tomás Barros ( 1922-1986) que, aínda que breve, pois só conta con 14 obras, da fe unha vez máis, da extraordinaria forza expresiva da súa singular linguaxe plástica, na que, sin abandonar a figuración, sintetiza os achádegos dos movementos renovadores do século XX, que él tan ben coñecía e sobre os que teorizou en “Procesos abstractivos da arte contemporánea”. Aspectos do cubismo e do constructivismo pódense apreciar nos ritmos compositivos do cadro; a intensidade da cor ten acentos fauve; e o patetismo que imprime ás figuras, co que trata de revelar a eterna loita que supón a existencia e o pathos da natureza e do ser humán, é de clara índole expresionista. Enfrontado, dende o cerne máis íntimo cos enigmas da existencia, a súa creación é unha constante pregunta, un enfrontamento cos misterios do ser.



O seu tema central é, tanto na pintura como na poesía, o ser humán en conflicto existencial á percura de respostas. Tanto nos retratos como na paisaxe ou nos cadros de grupos percébese esa compasiva comunión, ese acordado latexo co drama da vida, esa visión épica que as veces se sinte como un afervoado canto, unha exultante oda polícroma e, outras, como unha saudosa e contemplativa elexía. Toda a súa vida foi unha constante percura de luz interior, dese lume alumbrador que recolle o mito de Prometeo. e que aparece magníficamente reflectido no cadro “Prometeo encadeado” de 1966, no que consegue transmitir, por medio das tensións contrapostas de afacetados planos, todo ese pathos terrible, ese insoportable sufrimento que está a padecer o héroe que nos legou o fogo. Un autorretrato seu de 1980, en cálidos tons terra, onde aparece en actitude seria, pensativa, co entrecello pregado e a ollada cara adentro, deixa traslucir esa carga anímica que o remoe por dentro.. Dous retratos de muller e dous de home, dan fe da sua capacidade para revelar as fonduras da psique. Na paisaxe “Marea baixa” trascende o figurativo, para deixarnos diante dunha inmensa chaira de cores ocres e pardos, onde as ondas da baixamar se traducen en quebrados ritmos lineais. Unha peza extraordinaria é “A ola” (1976) de vibrante dinamismo que resume esa percura súa de síntese entre o figurativo e o abstracto que acada por medio da esquematización das formas.



A cooperación nunha labor comunitaria, queda patente nos artellados e fundidos planos de “Segadores”, (1972). Pero serán “Redeiros” ( 1983), e “Bailarinas ( 1986) o millor exemplo desa ansia súa por deixar constancia da epopeia solidaria da humanidade enfrontada a un destino común; constitúen tamén unha magnífica lección de ter atinxido unha síntese perfecta entre a xeometrización por medio de planos afacetados e as cadencias rítmicas. Aínda que de modo sucinto, esta mostra permite seguir esa traxectoria que o levou á percura dunha linguaxe esencial de puras categorías estéticas; luz, forma, color, liñas, movimento e ritmo.