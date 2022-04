Onde mingua o idioma

Polo que atinxe á lingua e cultura galega, andamos niso que atinadamente converteu en campaña de promoción a Academia Galega, RAG, baixo a rótula de “A Primavera das Letras” que vai para alén do propósito deste proxecto; e dicir, de achegar aos nenos e nenas de infantil e primaria nas escolas do país a figura literaria homenaxeada cada dezasete de maio. Abofé, o título da iniciativa convértese nunha metáfora que abrangue o senso figurado do substantivo feminino, primavera, facendo del un período de plenitude e vigor para o noso idioma se nos deixamos engaiolar pola receptividade coa que se trata no ámbito escolar, cargado de momentos nos que o noso idioma propio, o galego, semella estar en grande nivel de normalización e uso pleno. Mais non é así.





Mágoa é que xustamente o ámbito escolar, e non por causa da meirande parte do profesorado que fai esforzo por facer da lingua galega un vínculo de relación extenso e normal, tanto na comunidade escolar como na relación individual entre o alumnado; aquí nesta etapa escolar, especialmente na iniciática de Educación Infantil, é cando se perde todo o traballo previo de normalización da fala que puidera terse feito no ámbito familiar. Acá, tamén existe moita responsabilidade á hora de saber transmitir valores idiomáticos. Esa é outra boa causa, certo. Porén, a política lingüística derivada da norma imposta pola maioría política que sostén o goberno da Xunta, sumada á esmagadora utilización do castelán nos medios de comunicación e nas redes de relación interpersoal, ámbitos de xogo e lecer, fan que nesta etapa da vida se perda de forma alarmante, polo que supón de patrimonio cultural inmaterial, os usos do idioma galego, materno.





Sondaxe tras sondaxe, estudo de uso tras estudo, os datos estatísticos piden unha reacción. Nesa dirección é acredora de parabéns a iniciativa do Consello da Cultura Galega conformada no proxecto “Aquí medra a lingua” que facendo uso de medios vangardista dos tempos actuais lanzou unha serieweb para dar a coñecer iniciativas de dinamización lingüística na escola que chega xa ao cuarto capítulo dos seis previstos. Esta institución busca amosar que as escolas son un cómplice indispensable na lingua galega e da súa transmisión. As diferentes iniciativas que, entre outros centros educativos espallados por toda a xeografía galega amosando as diferentes accións de cada un deles en prol da lingua, pasaron no entorno da Ría de Arousa polo IES Félix Muriel de Rianxo, ofrecen unha viaxe ao retroceso do galego nas voces do seus protagonistas.





A desgaleguización é, como a emerxencia climática, unha realidade imparábel que pide a berros unha reacción a tempo de evitar unha situación de volta atrás imposíbel. Para nenos e mocidade urxe crear un repositorio de contidos dixitais para ofrecer recursos de entretemento no noso idioma, ampliar a docencia de contidos na lingua propia e prestixiar o seu uso nos medios de comunicación e redes; entre outras accións perentorias. Evitar que na escolar mingüe o seu uso.