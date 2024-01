El oportunismo político rechaza la emigración

La emigración siempre existió por las buenas o por las malas. Por las malas fueron secuestros esclavos en países africanos. Por las buenas fueron aceptados los emigrantes en muchos países para desarrollarse económica e industrialmente. Países tan poderosos como EEUU fueron forjados por la emigración. Los abuelos de los nacidos en la década de los cuarenta emigraron a Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela, Uruguay, y a otros. Más tarde sus hijos emigraron a países europeos como Alemania, Suiza, Holanda, Francia, Inglaterra, Bélgica, etc. ¿Y saben por qué? Porque en España no había trabajo para todos y aunque en las redes sociales algunos salgan desinformando que antes uno ganaba para toda la familia, compraba un piso y tenía un coche. Esos eran excepción, porque se emigraba por necesidad separándose de su familia con años de ausencia. Algunos nostálgicos de la dictadura nos quieren hacer creer que se hacía por turismo. Por mucho que nos quieran tapar los ojos, por ideología, o ignorancia, no se pueden negar los avances económicos, modernización y libertad política que hoy tenemos. Estamos entre los primeros países de la UE. Pasamos de ser los más emigrantes a recibirlos. Antes de haber fronteras la gente se movía por todo el mundo, hasta que el hombre copió al animal marcando territorio.



Ahora esos países que en su día se desarrollaron con la mano de obra de esclavos, y más tarde con la emigración, no quieren saber nada de los emigrantes porque ciertos partidos hacen demagogia intoxicando a la sociedad haciéndonos creer que estamos peor que en la dictadura. Así aparecieron los mesías que se aprovechan de un nicho de ignorancia que votan a la extrema derecha insolidaria. La emigración sale de países pobres a países que pagan más a los trabajadores. Así ocurrió y ocurrirá siempre.



En el pasado los imperios, Egipto, Grecia, Roma y luego Inglaterra y otros, hasta el siglo XIX, utilizaron la esclavitud como mercancía, y luego la emigración porque le hizo falta, como en España en el boom urbanístico que se dio trabajo a más de cinco millones de emigrantes. Y ojo: que aún así había contabilizados más millones de parados que ahora. Aquí algo falla que los distintos gobiernos debieran investigar.



Si los países más industrializados económicamente fuertes acapararon y siguen acaparando los recursos naturales de los países, de donde proceden los emigrantes, lo lógico y justo sería que invirtieran en esos países para que no tuvieran que emigrar aquí. Resulta más caro el control que las inversiones allí.

Lo mismo debieran hacer los gobiernos del mundo; gastar el dinero en arreglar el problema del hambre, en vez de gastar en matar gente y destruyendo países enteros. Lo que está ocurriendo es la barbaridad más atroz conocida. Están compitiendo a ver quien más construye armas más destructivas en vez de ponerse de acuerdo civilizadamente y proteger a toda la humanidad y el medio ambiente.