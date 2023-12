Palabras no palco

Di o dicionario da lingua galega que palco é pequena construción de forma xeralmente rectangular, que consta dun teito sostido por columnas e que serve como lugar de actuación para agrupacións musicais durante as festas. Tamén, espazo independente con forma de balcón e varios asentos que hai nos teatros e noutras salas de espectáculos. Con todo, no portugués, idioma irmán do galego, esta palabra vira cara o sinónimo de escenario. Daquela, é o lugar onde sucede algo. Sitio no que se pon atención. Espazo no que se centra a luz do foco que sinala o punto de interese. Velaí, en Galiza e no entorno xeográfico occidental do que formamos parte, as academias da lingua, institucións encargadas de velar pola unidade, a norma e a riqueza do idioma, ate fai pouco tempo con políticas limitadas, fieis á súa lema de “limpar, fixar e dar esplendor” ás palabras, academicamente xustificábel porén ancorada nunha función que as afastaba da relación coa xente do común, están a modificar a súa política de relación e comunicación públicas apostando polo uso das novas tecnoloxías e pola interacción co público. Unha das iniciativas máis destacadas está a ser a elección da “palabra do ano”, un concurso aberto á votación popular na internet que pretende reflectir as tendencias e os intereses da sociedade. Un exercicio sociolóxico da expresión que identifica o momento e o interese da xente nun lugar concreto, mesmo sexa o mundo todo. Ademais, ao fomentar a participación e o debate, as academias contribúen á difusión e ao prestixio do idioma, e á conciencia e o orgullo dos seus falantes. Nisto, sen dúbida, a Academia Galega, RAG, é unha desas institucións que vén desenvolvendo unha moi atinada labor de posta ao día na liña do emprego de canles y sistemas que permiten espallar o seu traballo entre a cidadanía, facilitando coñecemento e uso dos recursos lingüísticos que se producen na institución. Daquela, agora comunica o resultado da última escolla da “palabra do ano”, a décima xa, entre cinco alternativas que, todas elas en conxunto, son a radiografía colectiva do ano que remata. Así, “biodiversidade” é termo que evoca nos últimos tempos dende as mobilizacións populares contra grandes parques eólicos que poden ameazar o medio natural e social local ata o gran desafío mundial que supón o cambio climático, dúas preocupacións reiteradas na fase de recolla de suxestións.

A “educación emocional” é demanda da necesidade de incorporar esta pedagoxía en todas as etapas formativas para mellorar as relacións interpersoais, a capacidade de facer fronte aos retos que presenta a vida e o benestar persoal. Incluír “dereitos humanos” é chamada á defensa do contido deste texto fundamental que está a ser vulnerado de maneira indiscriminada nos últimos conflitos bélicos que conmocionan a comunidade internacional. Fóra do actual dicionario, “feitiño, -a” é voz tradicional de uso estendido para honrar a calidade humana das persoas emotivas. Impacta “cibercarracho, -a”, o neoloxismo coloquial retranqueiro que fixa a atención sobre a necesidade de adoptar medidas de protección ante os ataques cibernéticos; a máis votada. Idioma vivo en expansión. Palabra social.