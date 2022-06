Partidos enzarzados en la dimisión del imputado

Con la experiencia política que me dieron los años en cargo público de alcalde puedo afirmar que estoy anonado al comprobar que dirigentes de partidos se enzarzan con acusaciones mutuas sobre la imputación para hacer carrera, con el y tú más, y cuando pierden argumento cambian el discurso para dejar fuera de juego a compañeros incómodos, vendiendo hacia fuera como un acto de honestidad. Les pasó como Ícaro, que de tanto acercarse al sol se derritió. No son ejemplares.





Cualquier persona pública, o privada, puede verse envuelta en una imputación, por denuncia, o querella, sin que haya cometido ningún delito. De hecho, más del 80 % de los imputados salen absueltos. Recuerdo al presidente de la Comunidad de Castilla y León Demetrio Madrid, que dimitió por exigencia de Aznar desde la oposición poniendo en moda la diabólica costumbre política que viene afectando a todos los miembros de los partidos, que son tan mediocres que no respetan la presunción de inocencia como pasó con el alcalde de Lugo Orozco, el alcalde de Ourense, Rodríguez; el alcalde de Boqueixón, Gacio, todos absueltos, pero el derecho de los votantes y alcaldes han perdido su derecho. El alcalde Raposo de Pedrafita do Cebreiro fue imputado y no dimitió y fue absuelto. Lo mismo pasó con los alcaldes de Costa da Morte, (Caso orquesta, nunca mejor dicho), no dimitieron, y fueron absueltos. Pero todos estos casos fueron bien orquestados, tanto en los medios de comunicación como por políticos interesados. Poner querellas para desacreditar viene siendo habitual en políticos mediocres.





Yo estuve imputado por una querella de un señor que no cumplía las bases para participar en una subasta de obras del Concello de Boiro. No tenía maquinaria, ni calificación, ni clasificación de empresa, ni trabajadores de alta en la SS etc. Los funcionarios le aplicaron la legalidad, pero la querella fue contra mí, con intencionalidad política. Hubo juicio y salí absuelto. Con la última versión política de estos papanatas políticos, todo el proceso de mi elección por los ciudadanos/as y concejales, se vendría abajo, y con ello la democracia bien entendida.





Un político debe dimitir cuando haya sentencia firme, mientras son inocentes. Un político que no respete la presunción de inocencia es nocivo para la democracia y la sociedad.