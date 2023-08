Los partidos no deben jugar con los pensionistas

los partidos deben dejar de jugar electoralmente con las pensiones de los jubilados. A los pensionistas, a lo largo de su vida laboral, le hicieron descuentos de una parte de su nómina para la jubilación. Por lo tanto, no es una gracia del gobierno. Es recuperar y cumplir el contrato legal por parte del Estado para la pensión. Pero los gobiernos conservadores han vaciado la caja de las pensiones por importe de 70.000 millones desviando parte de los fondos para pagar otros conceptos del Estado que nada tenían que ver con las pensiones. Todos los gobiernos han sido cicateros con los pensionistas, pero unos más que otros. Sin embargo, hay que reconocer que el gobierno PSOE-Podemos ha incrementado un 8,5% la subida.



Los pensionistas a lo largo de su vida laboral han creado la riqueza de España con su esfuerzo, por lo tanto es justo y necesario que en sus últimos años de vida vean cubiertas sus necesidades.



Los pensionistas por nuestra edad, recordarán que cuando gobernaba UCD, sólo se subían en época electoral para ganar votos. Los que estábamos metidos en política ya defendimos que las pensiones debieran subir según el costo de la vida, automáticamente. Se fue avanzando y retrocediendo con congelaciones y manejos electorales. Los ingresos de los pensionistas lubrican la economía del país, al contrario que muchos empresarios que ganaron con exceso, que se proclaman patriotas, de cartera, canalizan sus ingresos a paraísos fiscales perjudicando la economía nacional, cosa que no hacen los pensionistas. Llama la atención que algunos gobiernos recomendaron hacer un plan de pensiones particulares en bancos. Algunos picamos porque al hacer un plan de pensiones en el banco se podía reducir un 10% la declaración en la renta, pero más tarde al querer retirar el plan tuvimos que pagar a Hacienda, los más débiles, por lo menos, más del 20%, según cada caso particular, mientras el Ibex 35 paga el 1% . Los gobiernos siempre estuvieron más al lado de los bancos que de los pensionistas, como podemos comprobar al imponer las nuevas tecnologías de golpe, sin tener en cuenta el servicio a los pensionistas cerrando oficinas y despidiendo personal dejándolos colgados porque no todos saben informática.



Los pensionistas son objeto apetecible de bancos, e incluso fondos buitre, y otras organizaciones que se aprovechan de la senectud y la necesidad económica de muchos pensionistas. Ejemplo: al no poder cubrir sus necesidades perentorias se ven obligados a hipotecar sus pisos quedándose con estas propiedades a su muerte estos nuevos especuladores.



A esto hay que sumar los laboratorios farmacéuticos que hacen su gran negocio con los pensionistas, dada su edad necesitan muchos medicamentos. Hay que recordar que fue un gobierno de derechas el que estableció el copago de los medicamentos que el gobierno actual anuló. Por eso es necesario que los pensionistas sean tenidos en cuenta por los gobiernos sin utilizarlos para sus intereses partidarios. Por eso se deben establecerse condiciones legales automáticas de subidas para que no se vean mermados sus ingresos.