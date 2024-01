Los partidos sectarios devalúan la democracia

Estamos viendo que los políticos dirigentes de los partidos se dedican a tiempo completo a atacarse para salir en los medios de comunicación ignorando que eso no sirve a los intereses generales.



Las elecciones les vuelven locos y se olvidan de sus deberes con los ciudadanos. Ahora tienen la vista puesta en las elecciones a corto plazo en tres comunidades autónomas históricas, Galicia, País Vasco y Cataluña y están nerviosos y se atacan burdamente acabando con nuestra paciencia por tanta manipulación y mentiras. Discernir entre vedad y mentira es harto difícil dado que hay que tener información para saber quién es el mejor y más honesto. Los ciudadanos no dedicamos tiempo en busca de información veraz para diferenciar a quien mente y quien no. No todos disponen del tiempo y así nos vemos atrapados en medio de ruidos de propaganda de falsedades, con lo cual algunos partidos consiguen ser los más votados. Esto no quiere decir que la política sea mala, siempre la hubo y la habrá, pero es obligación de la ciudadanía ser más exigentes con nuestros representantes para que no vayan en contra de nuestros intereses.



Estos días llegaron a nuestras playas esas bolitas de plástico y hemos visto como se enfrentan el gobierno gallego y el central. Los portavoces de la Xunta no le dieron importancia a esa marea de pelest, incluso llegaron a decir que no eran tóxicos, que se usaban en la alimentación, sin hacer un análisis en laboratorio para saberlo. Esto nos hace recordar aquella frase del vicepresidente Rajoy sobre el Prestige , “solo salen unos hilillos de pastilina”. Lo mismo había dicho el ministro Trillo de viaje en helicóptero por las playas de Galicia, “estaban maravillosas”. O también cuando empezó a morir gente con el aceite de colza el ministro de sanidad Sancho Rof. “Es un bichito que al caerse se rompe”. No aprendieron nada de la catástrofe del Prestige.

Es lamentable que casi todos los gobiernos lo minimizan todo. Desgracias siempre habrá, pero un gobierno está para afrontar las soluciones sin decir tonterías que al final caen en la trampa de sus propias mentiras. Debieran ser más prudentes, ponerse a trabajar para resolver el problema sin hacer política barata y pedir la colaboración de todos y dando ejemplo como lo están dando el voluntariado y los ayuntamientos mientras la Xunta lo negó todo.



La Xunta al tener conocimiento de que había pélets en las playas debía hacer frente al problema poniendo los medios necesarios y declarar el nivel 2 para que el gobierno central mandara los medios. Sí lo hizo el gobierno asturiano mientras en la Xunta se dedicaron a meterse con el gobierno central. Las competencias son de los dos gobiernos, pero el problema surgió en Galicia y a la Xunta de Galicia le tocaba dar el primer paso .



La Xunta se vio arrastrada a pedir el nivel 2 al día siguiente de haberlo pedido el Gobierno asturiano. La Xunta tiene las competencias y medios suficientes para atender sus competencias en playas, y el Gobierno central las tiene mar adentro, y en caso de catástrofe ayudan a las autonomías.