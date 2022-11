Patrimonio á desfeita

Sen dúbida, o concepto de Patrimonio Mundial ten forza no marco das accións de cooperación internacional máis recoñecidas e nun foco de atención polas súas mellores prácticas, non só polas de conversacións e sustentabilidade, senón tamén pola participación das comunidades de base territorial máis pequena que países ou estados; ás máis apegadas a súa propia cultura de identidade colectiva que teñen nos bens de carácter material e, moi máis se cabe, dos de tipo inmaterial a súa propia esencia e razón de ser. Mediante unha visión ampla do patrimonio que transcende aos propios lugares, sitios e bens é o recoñecemento da diversidade das súas tipoloxías a que enriquece a vida diaria das persoas no recoñecemento que o papel do patrimonio aporta ás prácticas sociais, culturais e políticas dun pobo, para garantir o dereito á memoria e fortalecer o sentido de pertenza.





Velaí, entre os chamados Días Mundiais, impulsados por organismos que petan na sensibilidade das autoridades públicas, dos entes económicos e sociais, e tamén da xente que forma o conxunto da sociedade civil, agora sumamos outro que vén da iniciativa da UNESCO; neste caso a favor do Patrimonio Mundial que, como nos centos e centos de casos de conmemoracións deste tipo, anda ben necesitado de consideración para o total dos bens naturais e culturais que existen no planeta e que forman parte da riqueza e da herdade de toda a humanidade.





Coidado, protección e preservación para legar ás persoas que nazan no futuro; caso de que a raza humana e a súa cultura común sexa capaz de superar con éxito a innegable crise de emerxencia climática que esa é outra cuestión. Neste concreto asunto, a retranca galega afirma ver “outra vaca máis no millo”. Abofé.

A conmemoración deste pasado 16 de novembro, é lembranza da Conferencia Xeral fundacional desta institución cultural que chega ao cincuenta aniversario, medio século xa, da cita histórica na que se puxo en marcha o recomendado nun documento elaborado polo Consello Internacional de Monumentos e Sitios que precisaban, e aínda continúan a necesitar, de protección e coidado, obxecto dun posterior catálogo de Obras Mestras de Patrimonio, cultural, natural e de bens mixtos polo que atinxe ao físico e visíbel. A sumar, tamén, as de carácter oral e inmaterial comprendidas por todas as expresións vixentes e tradicións que veñen dos devanceiros e, por responsabilidade histórica, deben ser preservadas para que continúen na memoria das futuras xeracións humanas.





Somos usufrutuarios de bens que, na realidade, son propiedade colectiva dos que nós gozamos coa obriga de deixalos íntegros á descendencia futura. Porén, coidalos non é un valor que se destaque na actitude cívica; máis ben todo o contrario. Por acción, por omisión ou por neglixencia inescusábel, os estragos ao patrimonio están á orde do día. O perigo de seren estragados, a desfeita como ameza, é algo que pode cuantificarse na lista vermella dos bens que sofren grave dano por destrución, alteración ou desaparición, moitos deles aquí ao noso carón de residencia. Coidémolos.