Pegar a alguén está mal. Quen agrede, erra. Eu teño pegado a alguén na miña vida, e non só é unha estupidez senón que non resolvín nada. Probablemente calquera de nós puidemos falar estes días do que pasou na cerimonia dos Oscars e o guantazo que Will Smith deu a Chris Rock. Posiblemente escoitaríamos tamén bravos e encendidos debates sobre se é un síntoma de machismo, ou de valentía, ou de a saber o que. Nada diso creo que teña valor. Pegar está mal, punto.





Xa sei que vostede poder ler isto e pensar que hai circunstancias que o xustifican, e pensar en situacións extremas. Si, claro. E tamén pode estar xustificado que un coma carne humana nunha situación límite, pero eso non quere dicir que teñamos que saír á rúa como Hannibal Lecter no silencio dos cordeiros. Pegar é un desastre moral, e amosa moitos erros.





A inmensa maioría das persoas non somos malas porque si, aínda que poidamos chegar a cometer actos que son malos, bárbaros, horribles e incluso espeluznantes. Que pode ser. O imprescindible é non banalizar o mal, non argumentalo fríamente e describilo como un mero procedemento lóxico, como decir que ten sentido que un tipo arree un guantazo a outro solo porque ofende á súa familia, ou cosas así. Podemos explicar o por que, pero non debemos compartilo ou aceptalo. Racionalizar as conductas violentas ata o punto de reducilas a unha resposta casi mecánica ou robótica só contribúe a facer desaparecer as fronteiras entre o que é aceptable e o que non.





Non hai debate sobre por que Will Smith foi un impresentable. Non se trata de se é máis ou menos feminista a condena, ou de discutir sobre se é máis grave se cometes un erro en público ou en privado. Tampouco hai argumentos que poidan condenar a violencia baseados en criterios ideolóxicos. A violencia é desterrable porque, se non o é, entón estamos aceptando a súa presencia. Ao principio será baixo condicionantes moi extremos...e ao final serán máis laxos. Pegar está mal, faga quen o faga e fágaoo polo que o faga. E de aí, non nos movamos.