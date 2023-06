Pensionistas, estudantes, traballadoras

Non é que me importe un pemento o verán azul ou as sombriñas montadas nunha pista de deporte para que pareza unha praia. Realmente o que sucede é que os pementos me importan máis que iso, e se son de Padrón aínda mellor.



Dicía Zapatero, e dicía ben, que estamos ante as primeiras eleccións que se lembran en que hai moito interese en preguntar sobre cousas sen importancia e moi pouco en falar de economía e emprego. Sorprendentemente queremos escoller o rumbo do país e hai quen non quere falar dos habitantes do país. Será que non ten moito que dicir.



Impórtame que o meu país sexa, hoxe, un lugar con maiores oportunidades para os que teñen menos recursos. Por iso aplaudo que nos últimos 5 anos se subirá un 40% o Salario Mínimo Interprofesional, que os estudantes teñan a partida de becas máis alta da historia ou que os pensionistas vexan crecer a súa pensión ao mesmo ritmo que se encarece a vida para non perder posibilidades. Impórtame ver como os trens van cheos de xente co seu abono gratuíto para que ir a traballar ou estudar non sexa un custe extra, e poidamos contaminar menos. Impórtame que sexamos un modelo europeo de xestión enerxética, e que sexamos líderes en métodos para que os usuarios paguemos menos e en implantar proxectos de enerxías renovables.



Resúltame desesperante ver como hai xente desexando que todo vaia mal, e como os cenizos habituais pregoaban que o país ía a unha crise económica e que estabamos afundíndonos. Lembro a Feijóo anunciando “un outono quente” e que este país entraría pronto “en bancarrota”. Xa non escoito nada diso, e só vexo a políticos obsesionados con chegar ao poder e dispostos a entregar calquera resto da súa decencia por pactar sillóns cos impulsores do odio. Vexo a políticos aos que se lles vai facer moi longa a campaña, que están agochándose de falar e debater.



Como me importan as cousas relevantes, creo que seguirei animando a todo o mundo a que os pensionistas cobren o que merecen, os estudantes teñan máis oportunidades e as traballadoras teñan máis dereitos. Iso si que é o que lle importa ao meu país.