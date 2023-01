O persoal e o político

Estamos nas datas de hipocresía marcada e boísmo falso. Ao mellor, teríamos todas que facer algunha reflexión. Comezando polo alcalde que quizais estea confuso por falta de horas no despacho. O alcalde de Vilagarcía está enfadado conmigo porque, segundo di, fago crítica persoal e non política. Con esta desculpa de primeiro de bacharelato quere xustificar o seu uso persoal do regulamento do pleno para non deixarme falar, retirarme as quendas de palabra que me corresponden cando os razonamentos políticos que fago no pleno cadran moi mal coas súas accións como alcalde. O que sucede moitas veces. Que lle vén mal e non lle dá a gana de que eu explique os seus fallos.



Se o alacalde traballase polas tardes e dedicase algo de tempo a ler non cometería o erro de definir as miñas críticas como personais. Primeiro, porque eu podería dicir que o tempo que dedica ao concello está decidido de maneira que o beneficia moi persoalmente. Segundo, porque o problema do alcalde non é que fai na vida privada senón que non fai na súa vida política. Sobre todo cando ten un salario con dedicación completa. Que un alcalde colla vacacións é persoal. Que o faga cando o seu pobo está asolagado día si e día tamén é político. Que un alcalde faga nas súas vacacións o que lle pete é persoal, pero que as colla cando é necesaria a súa presenza é político. Que desfrute do seu tempo libre como queira é persoal, pero é político que faga xornada reducida pese a cobrar completa, e que non entenda que as tardes é tempo de traballar. Tamén é político que podendo aloxarse en hoteis bos pero razonablemente económicos nas viaxes como alcalde, escolla sempre as opcións que son o dobre de caras que a media do lugar que visita. Como alcalde, insisto. Escoller luxo é político cando é cos cartos públicos.



Tampouco é persoal dicir que a pesar de cobrar o soldo íntegro do concello de Vilagarcía dedica moito tempo a dirixir a FEGAMP. O persoal sería falar de que maneira gasta eses cartos. En realidade, a principal queixa política sobre o alcalde de Vilagarcía é sobre o que non fai: pero non se critica onde está senón que non estea no concello.



O problema do alcalde, como destes novos políticos caídos dunha ponla coa bendición dos poderes orgánicos do seu partido é que, como di popularmente, teñen a pel moi fina para escoitar a pesar de que saben que lles vai no salario. Ainsss, se tivesen que soportar o que soportou Gago, ou Fole ou incluso Dolores. A mandíbula pode estar para dar, pero sobre todo debe estar para saber recibir.