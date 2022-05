Suxería Gramsci “moverse entre o pesimismo da intelixencia e o optimismo da vontade”. Ollando para a dinámica deste mundo que habitamos, a primeira das opcións é a máis acaída. Mágoa do efecto da vontade desaproveitada. Velaí, nunhas datas fóra do habitual, a presenza dos “amos do mundo” no Foro Económico Mundial, popularmente Foro Davos, que congrega nesta localidade helvética a máis de dúas mil persoas diso que chamamos elegantemente a elite internacional da dirección política, dos negocios multinacionais, creadores de opinión e outras persoas que se confabulan aquí para acordar unha estratexia común na orientación das estratexias planetarias. Algunhas delas, polo ben común; outras, para negocio limitado dos participantes nunha asemblea de pensamento e debate á que non vai xente do común. Con todo, a súa reflexión pública é útil.





Partindo da idea de que estamos a vivir tempos interesantes, metáfora dunha época de incerteza, desigualdade e inxustiza, o foco comeza pola situación do conflito bélico que se libra nas terras ucraínas coa incógnita de non entender realmente en que nos embarcamos na solución militar que impón occidente fronte á vía diplomática da mediación que recupere paz evitando perder vidas. Porén, os cambios e mudanzas na influenza económica e xeopolítica son evidente e imparábeis.





A presenza nos medios de comunicación que fixan os estados de opinión pública perderon intensidade sobre a emerxencia climática e os teóricos progresos que deberían seguirse en relación aos formais compromisos sobre o clima proclamados no ámbito internacional das organizacións internacionais. Asunto no deber irse máis rápido, non máis lento. A estabilidade da Terra pasa por intensificar a procura de enerxías limpas, situación gravemente alterada pola comercialización de combustíbeis fósiles, petróleo e gas, que semellan tirar proveito precisamente do proceso de embargos comerciais orquestrados no ambiente bélico da política contra os rusos.





Preservar a biodiversidade é complemento indisolúbel á causa do cambio climático. A perda de ecosistemas é cada vez máis irreversíbel e non se fai rendición de contas ao respecto. A pouca acción de preservación e protección non é suficiente, porque a natureza segue diminuíndo. Así que necesitamos un obxectivo global en favor do medio ambiente natural. Asumir a súa urxencia. Non esquezamos que a pandemia sanitaria do Covid-19, e as novas que veñen en camiño inevitábel pola desfeita que produce o comportamento humano na estabilidade do medio natural, continúa a ser unha ameaza nos desafíos que se adiviñan no horizonte próximo sabendo que a realidade da súa neutralización é moi desigual nas xeografías do planeta Terra e continúa xerando efectos políticos, económicos e sociais masivos; afectando a cadea de subminístroos mundiais.





Davos advirte que “non hai tempo que perder”, o futuro da humanidade é incerto. Tomar boa nota.