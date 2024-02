Plástica das esencias

Cinco anos atrás arrancou o Álbum de Galicia, iniciativa do Consello da Cultura Galega que é unha colección dixital de biografías de persoas que destacaron en moi diversos ámbitos da sociedade, da ciencia, da cultura ou da empresa. A idea da entidade promotora é dar visibilidade e perspectiva de conxunto ás numerosas mulleres e homes, xa finados, que contribuíron de maneira significativa á sociedade galega ao longo da súa historia. En moitos casos, seguen a ser grandes descoñecidos para o público de todas as idades, de dentro e de fóra do país. Son biografías que están enriquecidas con material documental, referencias bibliográficas e contidos multimedia que permiten coñecer a obra das persoas divulgadas, pero tamén a produción intelectual existente sobre elas. Os textos e materiais están producidos por persoas expertas e son unha fonte rigorosa para acceder á vida e obra destes persoeiros. Teimosamente, xa conta con máis de setecentas entradas.



Días atrás, vén de sumar a de Xosé Conde Corbal, “destacado debuxante e pintor cunha fecunda traxectoria, entre a que se contan máis de 1700 gravados e outras tantas pinturas. Acadou unha gran sona grazas á serie de carteis que realizou en homenaxe aos intelectuais da xeración Nós, aínda que sobresaíu tamén cunha produción artística na que captou o urbanismo tradicional das cidades e o mundo da natureza”. Veu ao mundo en Pontevedra, medrou artisticamente en Ourense e rematou a súa vida, como artista plástico e persoa, en Vilagarcía á que chegou a mediado dos anos oitenta para non cesar ata o seu falecemento en 1999; deixando entre nós, recordo, arte e parte da súa familia, incluída a súa esposa, custodios dunha lote importante do seu legado pictórico.



Así, baixo o título de “O pintor das esencias da Terra, en conexión con Nós”, Afonso Vázquez-Monxardín, autor do texto, aborda con rigor a traxectoria vital, a proxección artística e a contribución á cultura galega dunha persoa na que “o seu carácter bohemio, inquedo e apaixonado está na base dunha vida de moitas ilusións, moitas reviravoltas laborais, moitas conexións humanas e moitas vinculacións territoriais, ao redor do eixo da Galicia Sur”. Con todo, pon énfase na singular e irrepetible produción de súa obra plástica, considerando que “a inmensa produción pictórica e debuxística de Conde Corbal combinará varias técnicas e soportes con liñas temáticas moi definidas dentro dunha estética moi orixinal, propia e recoñecible pola axilidade nunha captación esencial e expresionista da realidade, e cunha alternancia entre obra monocroma, sobre todo nos gravados e coleccións de debuxos, e unha paleta moi solta de cores moi vivas, nas obras máis centradas nas figuras e tipos humanos. Unha destas liñas será o traballo de captación do urbanismo tradicional”.



Ocasión de lembrar ao artista que agasallou a Vilagarcía cun magnífico cadro mural, na Autoridade Portuaria, memoria do peirao de ferro ao que vinculou unha ringleira de intelectuais da Ría de Arousa ou as láminas “Laude da camelia”. Casual e xusto, á porta da nova Exposición da Camelia.