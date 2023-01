Todos los conductores y peatones coruñeses y también foráneos, saben que la Plaza de Orense, es un importante nudo de circulación rodada en la Coruña, desde hace mucho tiempo, al ser una de las principales arterias de la ciudad, al confluir en ella los vehículos que llegan de Alfonso Molina y de las Jubias, además de otros viales que desembocan en la misma plaza, para tomar diversos destinos, Plaza de Lugo, Juana de Vega, Carretera del Puerta, Cantones, etc. Donde se diluye la masa circulatoria que viene a la Coruña.



Ahora que llegan o están muy cercanas las elecciones municipales, que se celebrarán en el mes de junio de este año, se empieza a calentar al electorado con las promesas de siempre, obras y más obras en la ciudad, algo parecido a lo que acontece en final de campaña del gobierno local en el Palacio Municipal, que lleva todo el año 2022 con obras en la ciudad y no a gusto de todo el mundo, hay variedad de opiniones. Pero quién tiene que decidir el que presida la Alcaldía coruñesa, será el pueblo en su momento, si repita la actual mandataria o se cambia por otro inquilino. Todo, es cuestión de esperar y ver.



Lo que asombra es ver como el Partido Popular, se adelanta en su promesa, al proponer que si llega a gobernar, el túnel de la Marina, llegará hasta la Plaza de Orense y esta se hará peatonal, parece una propuesta que puede encajar, pero es un nudo gordiano para abarcar una solución tan crítica y los problemas que podrá acarrear, si se llega a realizar. Como es sabido Carlos Negreira, viendo que aquello podría no salir bien, decidió quedarse a la altura del Hotel Atlántico.

Esta propuesta no es nueva, ni mucho menos una novedad, salida de la carpeta Popular, en absoluto, hubo un plan mucho más ambicioso de hacer un túnel hasta la Plaza de Orense, para llevar el tráfico rodado desde Linares Rivas hasta la Ciudad Alta y Monte Alto, ideado por Carlos Marcos en 2011 en la lista que encabezaba al Municipio como Unión Coruñesa y que estaba listo para hacerse una gran obra que revitalizaría la Coruña. La decisión de los coruñeses, fue no otorgarle a Marcos, el beneplácito de acceder a la Alcaldía y este gran proyecto quedó en el olvido, que el Alcalde Negreira, recupero en su ideario, haciendo el actual que hoy existe en la avenida del Puerto.



De modo que aunque los populares, hagan creer que es una obra ideada por ellos, la idea surgió de la mente y trabajo de Carlos Marcos, en hacer algo diferente de lo que hasta entonces tenía la Coruña. Un vial que conectase Linares Rivas con las zonas altas de la ciudad, sin atravesarla y ahorrar tiempo a sus conductores.



De todos modos, veremos si, los populares, primero acceden a la Alcaldía y si son capaces de afrontar la obra.