Pola sanidade pública: Eu vou

Mañá domingo haberá unha enorme manifestación en Santiago de Compostela na que milleiros e milleiros de cidadáns, e pódolles asegurar que non hai dúbida que así será, sairán á rúa para defender a súa sanidade pública. Os que alí estaremos seremos os que vemos como agora esperamos días e días por unha cita co noso médico, co que antes case que podiamos estar atendidos no día ou ao día seguinte. Estaremos os que vemos como os nosos maiores esperan meses e meses por unha consulta no hospital, como un amigo espera máis de 4 meses por unha cita en saúde mental ou como case todos os familiares que precisan un fisioterapeuta pensan directamente nun privado porque os pouquiños que hai no sistema público xa non teñen citas libres.



Estarán na rúa as nais e pais que ven como cada vez teñen que ir máis lonxe para que un pediatra atenda a súa filla, e estarán os que despois dun ano aínda non foron chamados para unha revisión que tiña que ser hai 6 meses.



Estarán tamén os profesionais sanitarios, precarizados e exprimidos por un goberno que dirixe a sanidade como a peor ETT. Son as nosas enfermeiras, as que asinan máis de 100 contratos ao ano e que son bailadas de servizo en servizo. A nosa médica do centro de saúde que ten máis de 60 persoas que ver ao día, como se fora unha máquina de facer churros. Son os técnicos das ambulancias, que traballan mal pagados e xogándose o tipo por chegar a tempo a todos os lugares con menos ambulancias das que deberíamos ter.



Todos os que estaremos escoitaremos ao conselleiro ou ao presidente da Xunta presumir de que temos listas de espera boísimas, que todo funciona perfectamente e que se algo vai mal é culpa doutros. Son os mesmos que, vendo a que se lles ven enriba, levan dúas semanas anunciando todas as medidas do mundo que antes dicían que eran imposibles. Son medidas que anuncian, pero que nunca aparecerán, coma sempre. Son medidas que, no fondo, son xa a primeira vitoria dunha mobilización histórica, pois antes de que ninguén pise a rúa de primeiro xa hai un goberno tentando buscar escusas.



Atopo poucos motivos para saír a rúa a protestar que a defensa dunha sanidade pública que sempre foi de todos e que non pode acabar sendo a última esquina da nosa convivencia. Probablemente o sistema sanitario é a mellor conquista da cidadanía. Por iso somos milleiros os que estamos dispostos a defendela con propostas, pero tamén con protestas. Por iso hai que moverse. Por iso este domingo, eu vou.