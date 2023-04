Política y pobreza

La filosofía es la madre de la ciencia y la política no es que vaya unida a la pobreza, pero es un vehículo usado para pervertir la sociedad y mantenerla en esa situación, al ser una bolsa importante de votos cautivos de los políticos que sumen a su pueblo en vagas esperanzas de un futuro mejor, estas nunca llegarán y lo saben, pero es una forma de mantenerse en el poder y que el sistema funcione. Es factible para que los políticos tengan una vida de lujo y acomodo, mientras las clases sociales más dependientes, siguen en su espera de ver cumplidas las promesas de sus líderes. Las cuales nunca llegarán, debido a que se mantienen en el poder, gracias a esos incesantes votos cautivos de las gentes marginadas en la creencia de que se verán favorecidas en algún momento de su existencia.



Las clases sociales inmediatas en superior escalafón, no ceden sus votos a quienes anuncian falsas promesas y quieren un sistema más justo y de hecho son más liberales, con otros conocimientos, formas de vida más ambiciosas en sus libertades y acciones, la clase media, no votará jamás unas falsas promesas, salvo que quiera formar parte del círculo político y se sume al circo con previsión de acatar lo que marca la regla política, de todos los beneficios que conlleva y las prebendas que incorpora el propio sistema político en su conjunto. No es una indiferencia entre pueblos, lo que acontece, que unos son más corruptos que otros.



En este caso, las dictaduras manejadas por la izquierda, tienen un sentido práctico en su argumento adoctrinado y lo emplean para mejorar la vida de la clase dominante, sobre el pueblo, pese a que hablan como pueblo, no piensan como tales, sino, en aferrarse a un régimen amenazante y de uso de la fuerza extrema contra el mismo, además de invertir inmensos caudales en material militar, para luego buscar un hipotético enemigo al que invadir, en el planeta hay varios de estos estados que tratan al pueblo con desdén y sus oligarcas viven una vida de lujo extremo, mientras la sociedad en su conjunto está en la pobreza.



La política tiene que ser complaciente con su pueblo y repartir la riqueza en el bienestar de sus ciudadanos, una dictadura no es eterna y puede acabar colapsando o en una cruenta revuelta que la haga caer y las venganzas de aquellos desfavorecidos, harán otra dictadura, tan funesta como la que han tenido que soportar. La historia está llena de ejemplos.



Los políticos deben entender que la clase pobre no puede vivir de vanas esperanzas eternamente, dejarán de creer en ellos, cuando se den cuenta del engaño. Se puede engañar a la gente un tiempo, no todo el tiempo, al final vota por otros partidos, aunque en el fondo venga a quedar todo igual, de tan bueno eres tú, como el que te sucedió. La democracia es la mejor arma para preservar la libertad y en ella la pobreza será menor y más llevadera.