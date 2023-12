Pombo Regás, o primeiro mestre dos irmáns Camba

Juan Pastor Pombo Regás (1866-1954) foi o primeiro mestre dos irmáns escritores Francisco e Julio Camba. Así o demostra un libro de matrícula de alumnos datada en 1891 polo propio ensinante, onde constan os nomes citados xunto con Mariano Abalo Pombo, seus irmáns Salvador e Francisco, Carlos Charlín, Pastor Rey Portas e José Manuel Fernández, entre outros.



Pombo Regás foi un ilustre vilanovés, amigo dos tres grandes escritores locais, moi influínte na sociedade arousana de finais do século XIX e principios do XX. Iniciouse no maxisterio con a penas 21 anos de idade, exercendo na Illa de Arousa dende 1888 ata que, en 1891, asentou na capital do municipio. Proseguiu as súas tarefas educativas nunha casa alugada a un matrimonio de Madrid, que co tempo sería o solar –lindeiro co dos Valle Peña- da súa saga familiar en Vilanova.



Dous dos primeiros alumnos vilanoveses nas clases particulares de Pombo Regás foron Francisco e Julio Camba, fillos dos seus amigos Manuel Camba Bóveda e Juana Andreu Temes. Francisco Camba aparece inscrito no curso de 1891, mentres que o seu irmán Julio figura en 1891 e 1892. Despois de aprender as primeiras letras con Don Pastor é moi probable que pasaran pola aula de Joaquín Rodrigo, mestre estatal que ensinaba nunha casa próxima ó Casino de O Cabo.



Don Joaquín era o mestre que Julio citaba no seu artigo La escuela rural, no cal denigra o ensino da infancia, publicado no diario El Mundo en 1908. “… Hoy he pasado por delante de la escuela y el maestro me invitó a entrar.



-¿No quieres recordar tus buenos tiempos?

¡Mis buenos tiempos! Al trasponer el umbral me invadió una sensación retrospectiva de miedo y angustia. Estuve por escaparme, lo que no le extrañaría gran cosa al amigo don Joaquín, ya que no sería la primera vez que lo hiciera. Pero me repuse al instante. Total, a mi no me iban a enseñar nada…”

Pola súa banda, Francisco Camba alude a Pombo Regás nun artigo titulado Mi pueblo (publicado en Galicia Nueva en 1909):



“El café es un lugar donde el hijo mayor de mi entrañable amigo Pastor Pombo, empleado en la casa consistorial, llena, con su admirable letra inglesa, pliegos y pliegos de papel sellado”.

Entre outras funcións de relevancia, Pombo Regás foi nomeado notario eclesiástico do Salnés (1889 ata o pasamento en 1954), Mestre e directivo do Pósito de Pescadores (1923 a 1943), secretario da Unión de Fabricantes de Salazón de Galicia e corresonsal do Faro de Vigo (1898 a 1949).