O problema non está no campo

Unha vez máis, e van centos, o campo de fútbol de A Lomba presentou un estado e unha imaxe lamentable. Lamentable e perigosa. Lamentable para Vilagarcía, perigosa para os xogadores. Tamén é perigoso para a imaxe de Vilagarcía que un partido retransmitido pola Televisión de Galicia o campo ofreza un aspectos impropio da octava cidade de Galicia.



Se ao final o equipo do Arousa non consegue ascender a Segunda B, igual temos que ver que culpa ten Miro Serén no asunto. Non ascender o mesmo non vai ser cousa dos xogadores ou do corpo técnico, o mesmo a incapacidade do concelleiro para xestionar o mantemento das instalacións deportivas do concello ten unha parte considerable da responsabilidade.



O problema de A Lomba non é o céspede. O problema do campo é da persoa que é responsable da instalación e do seu coidado, que coincide que é o concelleiro de Deportes. Miro Serén non sabe como coidado do céspede de A Lomba, pero sabe que non debe ir polo campo para que non lle digan na cara a súa inoperancia e incompetencia. Non se atreve.



O problema, lamentablemente, non é so de A Lomba. Cando dimita, que é o que debe facer Miro Serén, a nómina de desastres con concelleiro de Deportes será longa: desde a perda de eventos de primeiro nivel deportivo, o AF7 ou como está a Basket Cup, ata a ruína na que se encontran as instalacións deportivas por todo o concello. Outros exemplos: meses anunciando a remodelación do pavillón de Fontecarmoa para que o concurso quedase deserto, mesmo sabendo que a reforma que se propuña era insuficiente. E todos sabemos que deberíamos construír un novo pavillón para cubrir as necesidades de Vilagarcía.



E teremos que falar do igualmente lamentable estado dos campos de fútbol como o Manuel Jiménez ou do de Berdón, cun céspede artificial pero que calquera alfombra do rastrillo. No mesmo caso están todos os pavillóns municipais: o de Castelao, no que chove dentro pero non hai auga nas duchas, o de Guillán que está inutilizable pola humidade tres meses de cada ano. E aínda peor: o pavillón de Bamio, directamente inutilizado. En definitiva, non miredes só céspede de A Lomba, mirada o atila do deporte local.