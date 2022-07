Os profetas da catástrofe

Os datos de emprego en España non eran tan positivos dende 2008 como son agora, xa antes daquela crise que terminou coa dereita aplaudindo o austericidio e rescates á banca para que solventaran os problemas as grandes empresas pero perdéramos todos os demáis. Hai, por primeira vez en 15 anos, menos de 3 millóns de parados (que seguen sendo moitos, pero axuda ver as cousas en perspectiva). Hai máis dun 20% de redución de temporalidade, o que indica que non só hai máis emprego senón que agora créase emprego máis estable.



O crecemento do PIB no segundo trimestre, que supera o 1 %, está por riba do de Francia, Italia ou Alemania. Especialmente no dato interanual (que si indica que o ano pasado estariamos anormalmente mal pero tamén que a recuperación é elevada).



O Fondo Monetario Internacional prevé que a economía española creza este ano por riba do 4 %, o que sería un dato claramente mellor que as grandes economías europeas ou que Estados Unidos.



Hai necesidades de mellorar? si. Precisamos reformar aínda máis o mercado laboral? Si, necesitamos ser máis eficientes e dar mellores respostas ás necesidades competitivas protexendo aos traballadores. Non é fácil, pero é necesario. Debemos introducir medidas que reequilibren os beneficios e compensen a todos os estratos sociais? Si, como cambiar o sistema de impostos para redistribuír as cargas das dificultades e financiar políticas de axuda a quen máis o necesita. Todo isto é certo, pero tamén o é que a situación económica é mellor da prevista e que encaramos unha situación difícil moito mellor do que se fixo hai unha década.



Por que entón non deixamos de escoitar agoreiros? Porque hai xente que non sabe vivir sen anunciar dramas e desastres? Viven diso, de alarmar e de crear inseguridade e medo. Son os mesmos que protestan cando banca e enerxéticas pagan impostos e tamén cando se impulsan medidas para forzar contratacións máis estables. Son os que cren que se ao país lle vai mal acabará índolles mellor a eles. Son os profetas da catástrofe, que farán todo o posible por contarnos todos os días que a cousa vai moi mal. Por que? Para poder contarnos que xa o solucionarán eles, curiosamente. Viven do noso medo. Son aqueles do “que se caia España que xa a recolleremos nós”. Tristes e lamentables.