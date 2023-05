Progreso, parálise ou caos

Por se aínda alguén non o percibira, a campaña electoral inúndanos. Son dúas semanas onde entrarán anuncios, megafonías, carteis e presenza de moitos candidatos en todos os lugares. Persoalmente creo que a cidadanía é tremendamente intelixente cando escolle e cando decide. Por iso creo que as campañas deciden parte do resultado, pero hai que levar os deberes feitos. Por iso creo que non van a ningún lugar os que fan campañas falando mal doutros, ou dedicándose a contar que a súa cidade é horrible para pensar que así terán resultados.



Eu creo na xente que traballa e ten unha idea. Como vostedes comprenderán, que aquí nos coñecemos todos, Vilagarcía é un bo exemplo dunha cidade cunha idea de futuro. É unha cidade que ven tendo un proxecto dende hai anos, que a converteu nun lugar moi cómodo para vivir, onde crece a poboación e onde os datos económicos avanzan. Hai máis empresas en funcionamento que hai 8 anos e o recente dato de emprego de abril é o mellor en dúas décadas. Vilagarcía progresa.



Ten a cidade unha vontade de ser vivida por e para as persoas, humanizada e conectada por mar, carreteira ou tren con calquera punto do país. Vivimos con todos os servizos a man, e incluso aqueles que eran deficitarios serán mellor grazas a que os responsables foron conquerindo avances, como o novo centro de saúde. Vilagarcía ten todo o que un precisa para vivir, e teno ao lado da man.



Falta pensar na Vilagarcía que queremos. Podemos seguir progresando, con planes de vivenda para os mozos, becas para estudantes, unha futura casa dos maiores e unha cidade que se abra ao mar. Así será a Vilagarcía que o meu querido Alberto Varela nos propón, e non dubiden que eu lles pedirei o apoio para el, como é obvio. Creo que, por contra, e sinto certa tristura por elo, as alternativas son a parálise ou o caos. Enfronte so vexo xente que quere pedir o voto pero non sabe o que quere facer con el, ou grupos de amigos que xoguetean á política. Todo poderá sumar, pero como din os que saben de mar: que mande un que saiba mandar. Así que tócanos escoller entre o progreso, a parálise ou o caos. Veremos.