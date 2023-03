Achéganse as eleccións e hai xente que despois dun importante período de hibernación comeza, coma un resorte, a protestar por todo. Hoxe é unha farola, mañán unha humanización, logo é a organización dunhas festas e ao día seguinte que hai unha goteira nalgún lugar. Todo iso pode estar ben, porque todas as aportacións poden sumar, pero cando vexo un espídico afán por protestalo todo pregúntome se hai algunha idea global detrás.



Teño un bo amigo co que me gusta ir a tomar algunha cervexa ou botarlle unhas racións para contarnos a vida. Pero cando toca escoller a que local imos, acábame dando dor de cabeza. Non quere escoller, porque di que lle da igual, pero despois a todos lle pon pegas. Un é moi caro, outro non ten aquela cervexa, outro sempre está moi cheo, o do lado sempre está moi baleiro, noutro non lle caen ben os donos e no de máis alá non lle gusta a comida. Os que ben o queremos xa estamos acostumados a escoitarlle cada rato contar “xa vos dixen que non me gustaba este sitio...”. Iso si, ás veces hai que querelo moito para non mandalo a cear á súa casa pechado e quedarmos nós por aí de troula.



Ao meu amigo pásalle que, aínda que ten moitas cousas moi boas e é un tipo entrañable, non ten ganas de pasar polo aro de escoller e asumir as imperfeccións. E tamén lle pasa que gústalle moito queixarse pero non sabe ben o que quere. Non lle da importancia a iso, todo sexa dito.



O caso sería un incordio se tivese que dirixirnos aos demais, ou se estivese ao mando de algo. Sería un desastre. Porque non hai nada peor que un líder que non sabe a onde vai. Acaba protestando por todo e montando un problema de cada detalle. Como pasa con algúns políticos, ou algunhas, cando chegan as eleccións.



É o problema de quen non ten unha idea clara do que quere. Máis alá do día a día, máis alá das cousas máis sinxelas é importante ter unha referencia do que cres que podes cambiar, de cal é a túa visión do entorno no que vives e como ves que debe progresar a túa vila. É necesario saír das discusións de sobremesa co cuñado, que están ben para algunha cousa pero non constrúen tanto futuro. É imprescindible saber cara onde queres ir porque, se non, non sabes por que camiño has de coller e todo te parecen atrancos. Ter unha idea clara do obxectivo permite saber sobre que hai que protestar. Porque o que non sabe sobre que debe protestar, acaba protestando por todo.