Pueden darse golpes de estado sin armas

Está claro que en el gobierno de España hay dos tendencias ideológicas, PSOE-Podemos, y eso no tiene por qué ser malo, dado que en este país aún sigue habiendo profundas desigualdades sociales.



Lo mismo que hay partidos con sus diferencias ideológicas en los parlamentos, en el Supremo, el Consejo del Poder y Constitucional, no veo por qué no puede haber lo mismo en el actual Gobierno y en los sucesivos. Así unos y otros aportan, participan y se vigilan para que haya más transparencia, mejor gestión y evitar que haya corrupción. Se pueden dar golpes de Estado sin armas. Es lo que están haciendo el PP y sus magistrados conservadores atrincherados en los órganos judiciales caducados hace cuatro años impidiendo que se renueven tal como establece la Constitución. Quien haga esto y lo niegue no es un demócrata.



El hecho de que el PP niega la legitimidad a este gobierno bipartito es una prueba de que carece de formación cívica y democrática tirándose al monte a no aceptar los resultados de las urnas. Y para más inri, Feijóo dice estos días que el PSOE quedó fuera de la Constitución por querer modificar el Código Penal, cuando el bloqueante es la derecha y sus jueces.



Este gobierno es uno de los mejores de la UE donde tenemos un presidente que se mueve como pez en el agua como podemos comprobar, hablando con otros presidentes explicando sus proyectos por saber idiomas. Hay cobertura social a diferencia de la crisis anterior cuando gobernaba el PP. No pueden negar que llevan más de cuatro años bloqueando los órganos judiciales con la mayoría de magistrados de obediencia ciega a toque de corneta como quedó demostrado al presentar el recurso ante una posible ley (non nata), que el Presidente del Constitucional caducado su cargo, convoca pleno en menos de 24 horas, caso insólito, para dar satisfacción al PP y de paso se aferra al sillón bien retribuido con 160.000 euros. La parte conservadora tiene prisa por proteger los derechos fundamentales del PP sabedores de que no tienen los votos para impedir legislar al resto que sí tiene mayoría. El Gobierno del PP cuando tuvo mayoría absoluta hizo varias leyes que derechizaron y privatizaron los servicios públicos. El gobierno del PP aprobó una amnistía fiscal para blanquear dinero de mala procedencia de la corrupción, narcos, y el 2015 el código penal, que ahora niegan a este gobierno.



En España aún prevalece una derecha obstruccionista que se diferencia de la derecha democrática de la UE. Su política carece de civismo con su fórmula ideológica que margina más de media población. El PP con la política de bloqueo lleva más de 10 años con su mayoría absoluta de magistrados conservadores dominando y paralizando los órganos judiciales, mientras que a los que nos privan a los usuarios de nuestros derechos. Después nos quejamos de los malos servicios de la justicia.



El PP no sabrá gobernar para todos, pero sabe muy bien como achicar al adversario que intente avanzar en la verdadera libertad y solidaridad social. Este gobierno PSOE-Podemos está haciendo la segunda transición para mejorar la primera en la que no había la problemática de ahora.