Quen paga?

É todo un avance que, tal e como anda o mundo, exista xente con responsabilidade poñendo propostas enriba de mesa e mirando cara o futuro sobre que enerxía debemos usar, como obtela e como transformala para ser útil. É importante que poidamos falar se hai que topar presos básicos, subir salarios ou abonar o transporte público. Todas elas, seguro, discutibles dende varios puntos de vista e defendibles dende algún otro. Diso se trata. É todo un avance aínda que sexa porque hai quen quere basar o debate político no uso dun avión, en se hai un ministro máis ou se hai que levar garabata. Cousa loca.





Pero se temos que falar das cousas de verdade, das que merecen a pena e das que resolven problemas, necesitamos ir aínda máis alá. Quen vai pagar cada medida que tomemos? Porque aí está a chave de todo. Non hai nada gratis, e nada se consegue sen que alguén renuncie a outra cousa. Así que debemos falar de se debemos pagar entre todos os 20 céntimos por litro de gasolina que usamos nos coches, ou os abonos gratuítos do tren. Debemos saber que, se poñemos un límite aos alimentos básicos, non debera ser a costa de que cobre menos o agricultor que produce ou o condutor do camión que os leva ao mercado.





Debemos decidir se as rebaixas no prezo da electricidade pagámolo con cartos de construír carreteiras ou cobrando máis impostos ás grandes beneficiarias das subas anteriores. Nada é gratis, e cada medida que exista (ou as que demandemos que deben existir) hai que pagala. Case todo é posible facelo, pero hai que decidir quen o paga. Tamén pódese facer menos, pero...a que lle beneficia que os prezos se disparen, moverse en transporte sexa máis caro e que os salarios non teñan un mínimo decente? Bingo.





Por iso hai que fuxir dos vendedores de feira que din ter a solución para que todo baixe de prezo e que ademais paguemos todos menos impostos. Alguén ten que pagar. As solucións máxicas non existen. Iso si, parece que nese debate non podemos esperar nada dalgúns políticos que solo son moderados na súa capacidade de reflexión.





Non lles nego que sigo sendo consciente de que unhas eleccións pódense gañar por razóns moi distintas. Incluso pode conseguirse repetindo constantemente que un ten un Plan para todo (con maiúsculas, claro, que parece un plan mellor), ou incluso unha Estratexia, que xa parece moi concienzudo. Mais, en todo caso, iso é cuestión electoral. Creo na política para afrontar realidades do país e creo que é imprescindible seguir falando do que toca facer e de quen o paga, que iso é o que vai definir que país somos.