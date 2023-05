Querido pueblo de Vilaxoán

Antes que nada, quiero agradecer a toda la gente de Vilaxoán y de sus alrededores: A Lagoa, Sobradelo e Faxilde que durante estos 33 años me han hecho sentir como uno más de ustedes. Como todas las cosas en la vida ( y esta no será la excepción) tienen un principio y un final después de 33 años.

Unido profesionalmente a ustedes quiero comunicarles que por diferentes razones y circunstancias de la vida tengo que dejar de trabajar en la consulta de Vilaxoán, eso no significa que voy a dejar de trabajar, y de atenderlos, todo lo contrario, voy a seguir trabajando en la Consulta de Carril junto a todo el equipo que me seguirá acompañando y a la gente de Vilaxoán tendrá una atención preferida. Guardo en mi mente aquel 2 de Abril de 1990, cuando llegué a trabajar, mi primera paciente fué Doña Carmen Patiño (la Nena) y así como ellas fueron llegando personajes de Vilaxoán como la Sra Digna, Don Gervasio, Doña Isaura.

Gentes que trabajaban en la fábricas de Cuca y Peña, la fábrica del bacalao, las mariscadoras e gentes de la Cofradia. Lamentablemente muchas de éstas fuentes de trabajo ya no están, y la vida sigue su camino.



Quiero decirles que como profesional me siento una persona afortunada de haber compartido tantos años de trabajo con y para ustedes. También quiero agradecer a todas aquellas personas que desde el principio trabajamos juntos y formamos un equipo, ya que sin ellas no hubiese sido posible realizar dicha misión, mis secretarias: Pili, Gema, Belén, Cristina, Mónica y los trabajadores del laboratorio Arosa Dent: José y Juan.



Esto no es un adiós sino un hasta siempre, me voy con la frente bien alta porque siento haberlo dado todo, no tan solo en lo profesional, sino, como uno más del pueblo de Vilaxoán.

Gracias, Gracias, Gracias.