Raíces e rituais do solsticio

O solsticio de verán é un fenómeno astronómico que marca o día máis longo e a noite máis curta do ano. No hemisferio norte, ocorre ao redor do 21 de xuño, mentres que no hemisferio sur, ao redor do 21 de decembro. Esta data ten unha gran importancia simbólica e cultural para moitas sociedades agrarias, que a celebran de diversas formas e con distintos significados. A antropoloxía é a ciencia que estuda ao ser humano na súa dimensión social e cultural. Desde esta perspectiva, a celebración do solsticio de verán pode ser analizada como unha expresión da relación entre os humanos e a natureza, entre a orde cósmica e a orde social, e entre o tempo cíclico e o tempo histórico. Cumpre ver como estas celebracións reflicten as crenzas, os valores, as identidades e as prácticas destes grupos humanos, así como os cambios e as continuidades que experimentaron ao longo do tempo. Das e dos galegos na súa tradición e da identidade propia e singular no universo. Expresión dun “sentimento que agroma en celebracións cíclicas, as que están en relación co mundo agrario e gandeiro, propicias aos países de confín, aos que emproan ao océano céltico, dende Iberia ao Báltico. Fisterrás con ancestrais festas, de matices propios, mesmo tamén reforzadas polas tradicións viquingas, medievais, como das pegadas deixadas polos pobos anglosaxóns e os xermanos, onde tamén se suman aportes indubidabelmente romanos. Legado que, no devalar do tempo, pola emigración será levado ás Américas, mesturándose así nese labiríntico camiño, novamente devolto. Herdos que supoñen crenzas, cantos, contos, ritos, danzas, invocacións, expresións teatrais e todo un universo para a antropoloxía e singular aporte á universalidade. E dese xeito de ser e celebrar agroma cando se encetan e finalizan os ciclos agrarios, os que están en relación coas catro estacións do ano, cos catro elementos, co gromo que abre nunha planta e do que sairá a flor, a que se transformará en froito e logo en semente. Celebración pois da terra, da conxunción do lume, coa auga e o aire”: en palabras do escritor e arqueólogo, Felipe-Senén.



Contexto de tradición ancestral no que o cristianismo impuxo a festividade do San Xoán, asimilando así á tradición pagá que ofrendaba honra ao sol para asociala ao discípulo do “mesías”, Xoán o Bautista, a quen o relato católico sitúa nun natalicio próximo a estas datas do solsticio e para o que, no simbolismo cristiá, reserva o seu bautizo nas augas daquel mítico río Xordán. Velaí a mestura de ritos vinculando á Igrexa coa inmemorial traxectoria ancestral das celebracións do solsticio de verán, que simbolizaban o triunfo da luz sobre a escuridade, a purificación do lume e o renacemento da natureza. Deste xeito, o actual San Xoán caracterízase por acender fogueiras, saltar sobre elas, bañarse no mar ou en ríos, e realizar outros ritos para atraer a boa sorte, a saúde e a fertilidade. Coas máxicas e feiticeiras herbas de namorar que beben e bañan en auga pura para se converter nunha metáfora panteísta e, por asociación á identificación de festa e gastronomía, escoller como alimento referente “a sardiña que molla pan” nun conviviu que vai alén de todo iso para ser natureza.