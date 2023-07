Rebelión fronte á inxustiza

As figuras míticas son elementos icónicos e símbolos de valores cívicos. Desde tempos inmemoriais, o mito foi unha poderosa ferramenta para moldear a memoria social colectiva da humanidade. Enraizado na natureza humana e transmitido de xeración en xeración, o mito é un relato tradicional que explica fenómenos históricos e dá sentido á existencia. A través dos mitos, as persoas atopan identidade, sentido de pertenza e comprensión do seu lugar no mundo. O mito, a miúdo, involucra seres sobrenaturais, heroes ou eventos extraordinarios, pero tamén pode conter elementos máis terreais e simbólicos. Nas diferentes culturas, hai múltiples mitos, cada un coa súa propia visión do universo e o seu propósito único, pero todos compren unha función esencial: a de transmitir valores, coñecementos e tradicións que sustentan a cohesión social. Desde deuses e similares na mitoloxía clásica ata figuras históricas e contemporáneas, os mitos modernos seguen emerxendo e desempeñando un papel significativo na sociedade. A influencia destas figuras míticas na memoria social colectiva é profunda. As súas fazañas e pedagoxía transmítense a través de relatos orais, escritos, arte e mesmo nos medios de comunicación. Ao formar parte do imaxinario colectivo, estes mitos impactan na cultura, a política e a percepción do mundo. Ademais, axudan a construír a identidade cultural dun grupo e a definir os seus valores fundamentais. Os mitos tamén inflúen na interpretación de eventos históricos e na percepción do pasado. A miúdo, unha figura mítica ou un evento heroico convértese en símbolo de resistencia ou de superación de desafíos, inspirando a xeracións futuras a enfrontar as súas propias dificultades con valentía e determinación.



Velaquí, un mito que vai para alén dun tempo e dun lugar histórico. Conmemoramos o centenario da morte criminosa de Pancho Villa, feito acontecido o 20 de xullo de 1923; a dunha persoa que foi un símbolo da rebeldía dun pobo ao límite da explotación. Fundamento dunha lenda de orixe popular pobre, este enigmático personaxe, con nome diferente ao real, viu de primeira man as inxustizas que sufría o campesiñado mexicano a mans dos ricos posuidores das terras e do goberno. Icona da tamén mítica Revolución Mexicana, na que foi un dos xefes militares con máis éxito e sona do movemento. Este rebelde líder carismático, adorado e aclamado popularmente, en parte froito dunha intuitiva e coidada proxección da imaxe que lle axudou en vida a se converter nunha figura política importante no México da época. A pesar da súa morte prematura, os inimigos da súa figura non impediron que fose un símbolo da loita pola xustiza. A súa historia é un recordatorio de que o pobo sempre ten o poder de rebelarse contra a opresión. Por iso, no centenario do crime de estado que lembra a súa morte, Pancho Villa é máis relevante que nunca; un referente mítico nun momento no que o mundo se enfronta a unha serie de desafíos, o seu exemplo de loita e resistencia inspíranos a seguir puxando por un mundo máis equitativo e xusto. Memoria universal de rebelión.