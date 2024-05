Rechacemos a los políticos que no saben perder

Hay que diferenciar que no es lo mismo mentir que cambiar de idea según las circunstancias que se den en cada momento. Pero el político que se vea en esa situación debe explicar con razones convincentes y probadas para ser creíbles por la población, dado que los políticos contrarios nos quieren confundir con manipulaciones acusando al otro de lo que dijo hace años después de pasar varias elecciones y legislaturas por medio.



Los ciudadanos deberíamos rechazar a los políticos que no saben perder y no aceptan la legitimidad del ganador. La democracia será mejor si exigimos que hablen de nuestros problemas. Sabemos que en democracia habrá distintas formas de resolver los problemas que se den en nuestra sociedad, pero hay que resolverlos sin trampas. Si eso ocurre es obligación de los ciudadanos rechazar a los líderes de los partidos que nos engañaron.



Es la sociedad la que debe exigir juego limpio y hacer cumplir el contrato social que ofrecen en los programas, porque la calidad de vida de la ciudadanía no come propaganda por las ansias de poder y ambiciones personales de políticos fallidos. Por lo tanto, el juego sucio debe ser rechazado en las urnas para que los políticos se vean obligados a trabajar en serio gestionando honestamente nuestros recursos. El populismo está en auge, por lo que las sociedades democráticas no deben bajar la guardia y aislar a los políticos tramposos. Se pensó que la globalización mejoraría las crisis económicas de la clase trabajadora pero fue todo lo contrario, los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres, porque la globalización la manejaron los poderosos que controlan y como consecuencia creció la extrema derecha al nivel global pescando en el río revuelto cabreados al perder poder adquisitivo creando malestar contra los gobiernos democráticos. Nos hicieron creer que las redes sociales nos harían libres al estar al alcance de todos, pero son controladas por grandes grupos económicos que son sus verdaderos dueños.



La sociedad no está preparada para hacer buen uso de las redes para discernir entre verdad-mentira que los manipuladores se encargan de hacer. Así será mientras no se consiga hacer leyes de castigo contra los bulos y calumnias, respetando la opinión razonada y la crítica sana.



Mientras tanto, los ciudadanos de España no debemos dejarnos llevar por los manipuladores de partidos políticos extremistas y si tienen pruebas de lo que denuncian de boquilla, vayan a los juzgados y si no lo hacen es porque no saben hacer otra cosa que calumniar a sus adversarios. Mientras tanto los votantes debemos respetar la presunción de inocencia hasta que haya sentencia de los tribunales .



Da pena ver como los partidos fueron tan torpes e injustos que cientos de cargos públicos fueron absueltos por ser inocentes, pero el daño personal ya estaba hecho. Las querellas sin pruebas ya no deberían ser admitidas por los tribunales, porque no es justo que gente honesta sea apartada de la vida pública por los elementos metidos en partidos, triunfando los canallas desplazando a los honestos porque no es bueno para el interés general del que depende nuestra calidad de vida.