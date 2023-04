Redes sociales y tecnologías de vértigo

Vamos tan deprisa que aumentamos el estrés y la insatisfacción por tanta tecnología y redes sociales, que si bien tienen una parte positiva, también la tienen negativa. Hay varios estudios que demuestran la parte negativa por exceso de cambios acelerados difíciles de digerir.



Sabido es que las nuevas tecnologías y las redes sociales se convirtieron en un negocio de los especuladores de siempre y tienen más poder económico que los propios estados democráticos. Por eso crean más necesidades que la gente no necesita. Alguien puede decir que está en sus manos no aceptar, pero los sistemas oficiales les apoyan, o les dejan hacer lo que quieren. Recordemos como se incitó desde el Estado y los bancos a comprar pisos porque un presidente dijo que “ España va bien”, pero pronto rompió la burbuja inmobiliaria y muchos hipotecados se quedaron en la calle y otros se suicidaron porque quedaron sin la propiedad, el dinero anticipado y quedaron hipotecados para toda su vida. Esto pasa porque los gobiernos no controlan los grilletes del engaño que nos colocan los especuladores. La prueba de tal fracaso de barra libre de los estafadores cada vez va en aumento sabedores que aunque sean cogidos no restituyen lo robado. Nos manipulan en provecho propio lo que demuestra que las políticas son erráticas. Así hundieron las cajas de ahorros sociales que tenían 300 años de antigüedad resistiendo las dictaduras, y por muy increíble que parezca la democracia mal entendida las hundió. Porque los consejos de administración en su mayoría estaban formados por representantes de partidos, sindicatos y representantes de cuentas particulares, se dejaron comprar en vez de cumplir con su deber de fiscalizar. Sin control no habrá justicia, ni democracia.



En los medios de comunicación y las redes sociales, los públicos creen más la mentira y la calumnia que en la verdad. Vende más el escándalo que la veracidad informativa. Los medios de comunicación son poder y los tienen siempre los nuevos ricos, mientras que los demás colectivos sociales no intentaron hacerle contra peso con medios propios en defensa de sus intereses. Hay que combatir la mentira política, o cualquier otra, porque en nombre del libre mercado, de Dios, y de Marx se cometieron muchas barbaridades.



Estas tecnologías van a lo suyo, dejan colgados a la mayoría, por ejemplo, los bancos dejando fuera del sistema a viejas generaciones que no tienen internet, no entienden los extractos de bancos, facturas de operadoras de telefonía, de luz, gas, administraciones.



Siempre se dijo que las administraciones y empresas privadas dan mejor servicio cerca de los usuarios, pero por contra desparecieron sus oficinas en los pueblos creando un problema en el rural para que viva la gente en las ciudades.



Las nuevas tecnologías y las redes sociales son el ardid para manipular a la gente llevándolas a su terreno, tanto en lo económico, como en lo político. Así vemos como se cambian gobiernos por la vía del descrédito, y gane quien gane las cosas no mejoran, dado que falta compromiso de cumplir lo que prometen. Luego aparecen los Mesías de siempre, porque la socialdemocracia impulsora en Europa de los servicios sociales, se vino abajo por las terceras vías de Tony Blair, Shroeder con total dependencia del gas Ruso y últimamente se sumó Macron volando de partido a partido. Todos han renunciado a la política social demócrata dando paso a partidos extremistas.