Reflexionemos...

El dogma de la “infalibilidad papal” fue instaurado por Pío IX en 1870 y se traduce en que todo lo que el sumo pontífice haga o diga, en virtud de su designación divina, es infalible y su opinión irrefutable. Cada día que pasa estoy más convencida de que esa infalibilidad no se limita solo al papa, puesto que en Vilagarcía tenemos un gobierno cuya designación no ha sido precisamente divina pero que actúa como si se encontrase bendecido por ese dogma. Todo lo que el gobierno haga o diga es infalible y su opinión irrefutable. O al menos eso creen.





Quien me conoce sabe que soy una persona que tiendo a reflexionar mucho sobre las cosas, a arrepentirme de aquello que he podido hacer mal y a valorar cómo pueden afectar mis decisiones a los que me rodean. De ahí que me sorprenda mucho ver esa infalibilidad con la que actúa el gobierno local, aplicando un modelo de ciudad que altera por completo el biorritmo de la ciudadanía y sin el menor atisbo de cuestionamiento sobre si realmente sus decisiones benefician o perjudican a Vilagarcía.





Por poner solo dos ejemplos: ¿cuál es el beneficio de una ciclovía si en lugar de fomentar la movilidad sostenible lo único que hace es dificultar el tráfico, suprimir aparcamientos y crispar a la gente? O ¿cuál es el beneficio de peatonalizar calles sin ofrecer alternativas para que los hosteleros y comerciantes puedan realizar las tareas de carga y descarga? En mi opinión (y cada día la de más gente), estas medidas lejos de beneficiarnos lo que hacen es perjudicar gravemente a una ciudad que vive en gran medida del exterior.

Si la gente tiene dificultades para acceder a nuestra ciudad, para aparcar y para moverse dentro de ella, simplemente dejarán de venir. Porque como tantas veces le he tenido que aclarar al gobierno en diferentes plenos: Vilagarcía no es Pontevedra. Básicamente porque, por ejemplo, en la capital provincial no tienen una vía de acceso principal congestionada todo el día como es la Avenida Rosalía de Castro. O porque mientras que en Pontevedra el 76% de la población vive en el centro, en Vilagarcía prácticamente la mitad del vecindario reside en las diferentes parroquias que rodean el núcleo urbano. Cada ciudad tiene sus características.





De modo que este modelo de ciudad no dificulta solo la llegada de gente procedente de otros municipios, sino que dificulta el acceso a Vilagarcía de los propios vilagarcianos. De ese 50% de la población que cada día tiene que trasladarse desde nuestras parroquias e incluso de todos aquellos que vivimos en el centro pero cada vez tenemos menos calles por las que circular. Porque donde no hay una fuente, hay un comecocos. Todo menos aparcamientos, desde luego.





Y precisamente debido a esa infalibilidad con la que actúan Alberto Varela y todo su gobierno, todos los que tenemos algún tipo de crítica hacia sus decisiones somos prácticamente unos herejes. Cuando la realidad es que en Ravella ninguno somos infalibles ni nuestras opiniones irrefutables. Y muchísimo menos este gobierno.





