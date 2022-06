Refuxios climáticos

Primavera, na súa definición aceptada é a estación do ano que vén despois do inverno e precede ao verán que comeza o vinte ou vinte e un de marzo e remata o vinte e un ou vinte e dous de xuño. No calendario oficial, si. Na realidade meteorolóxica, xa non. A esta altura do ano, esa idílica etapa anual das flores, xa é unha lembranza pasada. E, para os escépticos na mudanza climática acelerada que está a cambiar os patróns meteorolóxicos do planeta, o rigor dos datos cantan: o verán real, visto pola extensión dos días da calor, aumentan sen parar de xeito que nas dúas últimas décadas podemos afirmar que xa contamos con dous meses máis deste tipo de tempo; un adiantado aos últimos días de maio e primeiros de xuño e outro atrasado aos calorosos días de setembro.





É posíbel que nestes pagos territoriais, á beira da Ría de Arousa e no resto de boa parte do territorio galego costeiro, cousa non percibida así no interior do país, teñamos a falsa impresión de sentirnos fóra de perigo, mesmo que teñamos asumido a parte boa dese chío das mensaxes en rede que, dende o foco da calor abrasadora da meseta peninsular, afirma que agora “xa non hai que buscar amigos con piscina, agora o que hai que buscar é amigos con casa en Galiza”; simpática reflexión que pon contra o espello unha arroutada escoitada en boca dun deputado estatal que ve no aumento das temperaturas ata niveis extremos “algo positivo porque evitará máis mortes por frío”, frivolidade dun asunto que duplica o agravamento ao sumar os efectos negativos sobre a biodiversidade cos do impacto na saúde da xente. No primeiro dos casos coa transformación en ambientes tropicais das comunidades mariñas, chegada de especies invasoras que desprazan á fauna local, aumento da migración das especies e outros aspectos que non é caso de relatar aquí; e, polo que respecta á saúde da poboación, entre outros moitos aspectos de variación problemática, as ondas de calor relaciónanse con incremento na descompensación de procesos crónicos e aumento de hospitalización nos centros sanitarios. Asuntos inevitables que piden atención política e social.





Daquela, os ritmos da mudanza climática, co incremento dos días da calor, non van acompasados á previsión e intervención das institucións públicas, incapaces de adoptar medidas que faciliten o acomodo á nova situación. Velaí o caso paradigmático dos centros escolares, símbolo de practicamente todos os lugares de traballo, en nada dotados de medios incluída a propia estrutura das edificacións que faciliten a función de aprendizaxe e formación que é totalmente imposíbel coas altas temperaturas soportadas nestes días. Problema social que pon en evidencia a discriminación social entre as zonas coas rendas de ricos e pobres que se dan nos espazos urbanos que hoxe en día son o lugar de residencia da máis grande parte da poboación. O rural, con máis opcións para soportar os tempos da calor desbocada xa pouco representan entre os sitios de residencia da xente.





Por iso, é socialmente necesario e xusto iniciar a creación dunha futura rede de refuxios climáticos.