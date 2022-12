Velaí o subtítulo, Un Reino con clase dirixente, o do segundo tomo recentemente saído do prelo, da magna obra de Francisco Rodríguez que xunto co primeiro editado a comezos do ano, A relevancia do reino galego medieval, conforma o que sen dúbida é o máis salientábel aporte ao coñecemento de “Unha etapa estelar e conflitiva de Galiza”, o titulo común que xungue ás máis de mil setecentas páxinas que suman entre ámbolos dous grosos tomos nunha rigorosa análise documental dunha publicación que constitúe un antes e un despois á hora de recuperar a “historia silenciada” dun país do que sabemos que “tivo Galiza reis antes que Castela leis”. Afirmación de tradición oral que Castelao consagrou no seu relato para facer saber ao mundo que aquí, no ámbito territorial histórico dunha indiscutíbel e actual nación impedida de obrar como tal, foi pioneira en independizarse do Imperio Romano, sendo ademais a última en ser conquistada porque esta vella Gallaecia fíxose resistir e moito. Aínda así, dende a liberación formal do xugo romano ata o século XIV, os galegos gozamos dunha situación de poder, esplendor e relevancia política, cultural e social que non é recoñecida na historia contada feita cun relato trucado de interese para o innegábel imperialismo español que artellou un marco narrativo que, para nós, representou e aínda sigue a ser un ataque permanente aos símbolos de identidade galegos, especialmente a súa cultura e lingua.



A Fundación Galiza Sempre colabora coa Asociación Socio-Pedagóxica Galega na difusión dos dous volumes. Agora, neste último, F. Rodríguez fálanos do reino galego desde unha perspectiva galega, das opcións e alternativas da súa clase dirixente daquel reino que foi epicentro dun dos bandos confrontados, o lexitimista ou “castrista”, fronte aos falsos Trastámara na segunda metade do s. XIV. Desta maneira, afóndase en cuestións como a saga dos Castro, en especial en Fernando Ruys de Castro. E por suposto, préstase atención especial ao proceso de normalidade de usos, en substitución do latín, do idioma galego, clara defensa dun espazo de comunicación propio que manifesta un poder protector. Quen lean terá a oportunidade de comprobar como se reflectiu nas crónicas e na historiografía posterior esta etapa estelar e conflitiva do reino de Galiza, cuxo desenlace tivo importante transcendencia para o país. Coidada análise documentada e veraz.



Estamos diante duns libros que non deixará indiferente a ninguén. Responde a un afán por combater a ignorancia colectiva sobre o noso pasado medieval e as deformacións e ocultacións sobre el. É, en certa maneira un traballo a favor da saúde mental colectiva da sociedade galega. Xurdiu da necesidade de colaborar a un coñecemento sobre a nosa historia, entre os séculos VIII e XIV, radicalmente confrontado coa ocultación e terxiversación do oficial dominante. Fronte desa historia que nos contaron, mentireira, épica e terxiversada, que aínda hoxe se pasea por parladoiros televisivos e foros académicos, sen rubor na manipulación dos documentos. Teimoso vicio antigo.



Dous tomos que representan unha inmellorable alternativa para agasallar nestas festas de Nadal.