A relevancia galega do medievo

Tivo Galiza reis antes que Castela leis. Afirmación de tradición oral que Castelao consagrou no seu relato para facer saber ao mundo que aquí, no ámbito territorial histórico dunha indiscutíbel e actual nación impedida de obrar como tal, foi pioneira en independizarse do Imperio Romano, sendo ademais a última en ser conquistada porque esta vella Gallaecia fíxose resistir e moito. Aínda así, dende a liberación formal do xugo romano ata o século XIV, os galegos gozamos dunha situación de poder, esplendor e relevancia política, cultural e social que non é recoñecida na historia contada feita cun relato trucado de interese para o innegábel imperialismo español que artellou un marco narrativo que, para nós, representou e aínda sigue a ser un ataque permanente aos símbolos de identidade galegos, especialmente a súa cultura e lingua. Toca desenmarañalos.





Velaí, a novidade editorial que nos trae a Asociación Socio Pedagóxica Galega, en parcería coa Fundación Galiza Sempre, baixo o título de “Unha etapa estelar e conflitiva de Galiza” (a segunda metade do século XIV), da que é autor Francisco Rodríguez que está a se converter no fenómeno editorial do momento marcando récord de ventas, insólito para un libro de ensaio que supera con moito o medio milleiro de páxinas nunha coidada edición de tapa dura. Está xa na 2ª edición. É o primeiro volume, “A relevancia do Reino Galego medieval” que agarda por un segundo próximo.





Neste traballo de pescuda e investigación rigorosa de multitude de fontes, o autor, Francisco Rodríguez, referente na sociolingüística galega e doutor en Filoloxía Románica con traxectoria na análise da obra de Curros Enríquez, Blanco Amor e moito máis significativa aínda de Rosalía de Castro, marcando un antes e un despois na súa consideración, agora mergúllase nunha etapa da historia de Galiza nos séculos finais da Baixa Idade Media, e faino cos ollos dun nacionalista galego, necesidade e deber ao o mesmo tempo, absolutamente normal porque non é prescindíbel a ideoloxía e punto de vista persoal da interpretación e reflexión sobre fontes imperativas válidas.





Estamos diante dun libro que non deixará indiferente a ninguén. Responde a un afán por combater a ignorancia colectiva sobre o noso pasado medieval e as deformacións e ocultacións sobre el. É, en certa maneira un traballo a favor da saúde mental colectiva da sociedade galega. Xurdiu da necesidade de colaborar a un coñecemento sobre a nosa historia, entre os séculos VIII e XIV, radicalmente confrontado coa ocultación e terxiversación do oficial dominante. Fronte desa historia que nos contaron, mentireira, épica e terxiversada, que aínda hoxe se pasea por parladoiros televisivos e foros académicos, sen rubor na manipulación dos documentos. Vicio antigo repetido.





Un proverbio africano advirte que “ata que os leóns non teñan os seus propios historiadores, as historias de cacería seguirán glorificando ao cazador”. Xusto é fixar marcos propios de referencia.