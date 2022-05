Requirir futuro para a lingua

Queremos Galego, plataforma cidadá, composta por máis de cincocentas entidades sociais e culturais do país, convoca á sociedade a manifestarse este 17 de maio, baixo o lema “En galego agora e sempre. Por un novo futuro para a lingua”; nunha marcha que percorrerá as rúas de Compostela, arrancando da Alameda ás 12 horas e rematando na simbólica Praza da Quintana.





Chámase a esta acción reivindicativa porque “a tendencia da lingua galega non é irreversíbel. O compromiso da sociedade demostra diariamente que a situación pode mudar. No último ano a mobilización conseguiu que unha importante multinacional do audiovisual anuncia a incorporación de versións á nosa lingua no seu catálogo. E é a mesma implicación cidadá a que está na orixe da sentenza do TSXG que obriga á Axencia Tributaria a respectar os nosos dereitos lingüísticos”. Así, “un futuro novo para o noso idioma é posíbel, como demostran os centos de colectivos que actúan día a día para garantir o futuro de Galiza e do seu idioma; as miles de persoas e familias que, vencendo atrancos, reclaman atención en galego ou respecto pola legalidade na toponimia”.





Con todo, toda esta mobilización colectiva precisa do acompañamento e do esforzo de institucións e poderes públicos, que ademais da obriga moral de defenderen os nosos intereses colectivos teñen a misión legal de promoveren e garantiren a posibilidade do uso do galego en todo e para todo: amparando o galego como lingua vehicular no ensino en todas as etapas e materias así como nas actividades extraescolares, o seu uso en toda a administración, na xustiza, nas empresas; a súa dispoñibilidade no audiovisual tanto con producións galegas como a través das dobraxes ou proceso similar. E dicir, políticas eficientes para podermos comunicar no idioma noso.





Sen dúbida, o éxito da dimensión popular acadado pola conmemoración do Día das Letras Galegas ten xogado un papel importante a prol do idioma, non obstante a súa orientación exclusiva á honra e divulgación de figuras do mundo da palabra escrita, aínda resultando persoas dunha forte significación política e de compromiso para alén do idioma, malia ser cómodo para autoridades académicas e políticas, non está a resultar eficiente na extensión do uso da lingua propia noutros sectores fundamentais da sociedade nos tempos de hoxe en día. Precísase dunha xornada específica, coa solemnidade popular dos feitos sociais transcendentes, para incorporar recoñecemento e promoción do idioma a outros sectores básicos para normalizar o uso do galego.





Co foco orientado á mocidade, esa á que se reta no manifesto “Fálame!” do Correlingua: Míranos, aquí estamos, somos o futuro. Os soños que temos hoxe construíran o mundo do mañá. Pero hoxe falámosvos dende o presente, queremos pedirvos que nos escoitedes e, sobre todo, que nos faledes. O galego é unha lingua que transmite unha cultura, a lingua das nosas familias. É futuro.