Retorciendo las encuestas

Decía Pedro Ruiz en uno de sus espectáculos, hace unos años, que España “era un país libre y que al que no quisiera ser libre, le obligaríamos a ser libre”. O vivo en otro planeta o lo que yo veo y escucho en las calles es un cabreo monumental de la gente de a pie por los precios de la luz, de los combustibles, de la subida del IPC que mete sus garras en nuestros bolsillos, de las ocupaciones ilegales de la propiedad privada, por los jóvenes que no encuentran trabajo, por el nivel de inseguridad en las calles, por las colas del hambre y un largo etc. que no puedo enumerar por falta de espacio.



Los medios de comunicación autodenominados progresistas hacen esfuerzos de manipulación nunca vistos y en esa hiperventilación descontrolada, nos cuentan lo bien que va España con Sánchez al timón. Ante la convocatoria del próximo fin de semana en Castilla y León muchos medios publicaron encuestas el último día que legalmente se pueden publicar y todas ellas recogen parecidos pronósticos de lo que puede suceder en esa cita con las urnas.



Veamos, se vaticina una victoria clara del PP, una subida de VOX, la desaparición de CS, una presencia residual de Podemos y la pérdida de votos y escaños del PSOE que en las últimas elecciones en esa comunidad fue la fuerza más votada. Estos son datos obtenidos de las encuestas realizadas que podrán estar acertadas o no, pero la coincidencia generalizada de todas ellas parece marcar una tendencia clara que alimenta la idea de que el centro derecha gobernará Castilla y León los próximos cuatro años. Lejos de poner en valor estos datos para su análisis los medios más asilvestrados al servicio de la izquierda, que no son pocos ni pequeños, se apresuraron a proclamar que el resultado de esas encuestas suponen un espaldarazo a Sánchez y sus políticas y que, como dijo erráticamente Tezanos en las elecciones de Madrid, “todavía hay partido”. Todos sabemos como acabaron las elecciones de Madrid y la validez de los pronósticos del CIS del mencionado Tezanos.



El hecho de que el PSOE pierda la primera posición no es significativo para estos medios, que Ciudadanos desparezca tampoco, que los socios de Sánchez sean residuales otra vez, como en Madrid, tampoco les merece opinión. Hay que retorcer mucho los datos emanados de la demoscopia para llegar a conclusiones tan alejadas de la realidad. Más bien, parecen lecturas interesadas al servicio del sanchismo pensadas para realizar un último intento a la desesperada para confundir a la opinión pública y generar expectativas donde no las hay. Cualquier código deontológico del periodismo moderno, afearía sin duda tan poco rigor en el estudio e interpretación de los datos. El próximo domingo y sin rubor alguno, los mismos palmeros del gobierno desde la prensa de papel, las ondas y las televisiones, se apresurarán a buscar culpables entre los candidatos socialistas de aquella comunidad, todo con tal de salvaguardar a Sánchez y sus socios de la segunda debacle electoral tras las elecciones madrileñas.



El gobierno social-comunista está a la baja, pero la tozudez de algunos medios de comunicación claramente escorados a babor, pretenderán hacernos comulgar con ruedas de molino y si no nos lo creemos, parecen decididos a obligarnos a creerlo, vamos, otra humorada como la de Pedro Ruiz.