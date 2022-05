El rey, el mar y el sol de Sanxenxo (I)

Hace casi 7 años conocí al rey emérito, Juan Carlos I, en el mismo sitio que lo saludé el pasado viernes ante unos 200 periodistas acreditados de todo el mundo, la entrada del Real Club Náutico de Sanxenxo. Me decían de aquella: “¿Estando en un partido de izquierdas como es que vas a saludar al rey emérito que representa la monarquía? Y yo pensaba “¿Por qué no?” Recordad la transición española y cuantas ideologías tan dispares había, bandos opuestos, y todos se juntaron para hablar, llevar a cabo la transición y aprobar nuestra Constitución. Viendo el panorama político actual parece que aquel espíritu de unidad de la transición se está perdiendo. Ser del Real Madrid no impide tener amigos del Barcelona. Ser de un partido de izquierdas no impide dialogar y tener amigos de derechas, etc. Pensar diferente nos diferencia y nos une a la vez. Volviendo al tema, al conocer al emérito le dije: “Me llamo Roberto Agís, concejal de cultura, fiestas y juventud”. Su respuesta fue: “Anda, lo que le gusta a todo el mundo”. Me hizo reír, él se rió también, y no voy a mentir, me cayó bien desde el primer momento. Este pasado fin de semana la gente me decía “te vi en la tele con el emérito”. Unos te aplaudían y otros te criticaban. Resumen: “¿Te gusta el helado de fresa? No. ¿Lo has probado? No.” Ahí lo dejo.



Estos días, a algunos les daba alergia el Puerto Deportivo de Sanxenxo, no podían acercarse o por falta de tiempo, o por ideología, o por pertenecer a ciertos partidos…. Está claro que cada uno es libre. Yo fui porque por suerte nadie decide por mí, yo decido. Y también porque mi curiosidad no tiene límites, y conocer al que fue jefe del estado de este país durante décadas me parecía y sigue pareciendo super interesante. Los que me conocen de verdad, no los que le cuentan, saben que hablo con todo el mundo sin importarme su ideología, color, raza, nacionalidad… y que soy directo, sincero y bastante trasparente. Aparte que viví casi 12 años en el extranjero y conocí gente de muchas partes del mundo, fui emigrante, y por lo tanto me considero una persona de mente abierta, y no me encierro en una ideología, ni pongo barreras a mi mente.



Se sucedieron a lo largo de unos 4 años varios eventos náuticos, alguna cena en la que coincidimos, y hasta un desayuno, y siempre hubo un trato muy cordial y cercano. Es una persona simpática, con miles de anécdotas, y como cuentan, muy campechano. Para mí, como persona, y basándome en mi experiencia, diría que el rey emérito, es un buen tipo, muy amigo de sus amigos, y habla con cualquiera, si hay respecto y cordialidad de por medio. Y esto no quiere decir que igual yo discrepe con él sobre ciertos aspectos de la monarquía o sobre alguna de sus acciones.



El rey emérito ha cometido errores, sí. Todos lo hacemos. Pero, eso no quita que su papel como rey haya sido esencial y decisivo en la historia de este país y en general, para bien. Lidiar con Franco durante años, la Transición, el 23F, sus relaciones internacionales, su papel conciliador… todo es historia de España. Puede gustarte más o menos, pero sin él no se entendería la España actual. Un profesor escribió una vez en la pizarra la tabla de multiplicar del nueve. 9 x 1 es 9, 9 x 2 es 18… 9 x 10 es 91. Jajajaja se rieron los alumnos. ¿Por qué os reís? dijo el profesor. Porque se ha equivocado, 9 x 10 es 90 no 91. El profesor les dijo, os voy a dar una lección de vida. En la vida acertaréis muchas veces, haréis muchas cosas buenas, pero si cometéis un error, os juzgarán por ello y no se acordarán de todo lo bueno que habéis hecho…



Desde que el rey emérito comenzó a visitar Sanxenxo hace unos años y por supuesto, con el enorme revuelo que se ha montado estos días pasados con su regreso después de casi dos años fuera, la propaganda gratuita que se le ha hecho a Sanxenxo, la ría de Pontevedra, y Galicia en general, es impagable. Ahora conocen Sanxenxo en cada rincón de España y parte del extranjero. Y eso lo digo claro, pese a quien le pese, su presencia en Sanxenxo, da a conocer Sanxenxo, atrae gente a Sanxenxo, en definitiva, es bueno para Sanxenxo. El que no lo vea será por conveniencia, partidismo (un grave problema en este país…), porque la mayoría, hasta los que lo critican, saben que su presencia en Sanxenxo es un activo que beneficia a Sanxenxo. También construir el puerto deportivo (por cierto, que lleva su nombre) se criticó en su día, y quizás ha sido de los mayores aciertos de este concello. Continuará…