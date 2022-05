El rey, el mar y el sol de Sanxenxo (y II)

En España, hay muchos problemas que afectan a la vida diaria y al futuro de sus ciudadanos. Y diría que la monarquía, o la vida del rey emérito, sea en Sanxenxo o donde quiera, no es de los principales, si se le considera un problema, el cual no creo lo sea. Más bien, es un problema solo para algunos… Que habría que modificar y actualizar al contexto actual algunas cosillas sobre la monarquía, su papel, funcionamiento... soy de los que piensa que sí. Debería explicar el emérito de alguna manera que ha pasado, pues tendrá que decidirlo él, cada uno y su conciencia. La política española se ha convertido en un entretenimiento, casi un circo, y el nivel es bastante malo. La prensa rosa, las redes sociales, se podría decir los medios en general, aparte de informar, algunos solo buscan el morbo, la noticia, generar polémica, no nos equivoquemos, para hacer dinero, conseguir seguidores, etc. Así, si la gente pide ver cómo una persona baja de un coche, como sube y baja de un barco o un avión, que come, que viste, a qué hora se va, con quien está…se le da, y si no sensacionalismo, crear polémica, o incluso fake news. Pero de ahí, a que la vuelta del rey emérito a España o Sanxenxo, sea lo más crítico en este país, lo que más preocupa a sus ciudadanos, pues, hay un buen trecho.



La monarquía está ahí porque lo decidieron los españoles, como la inviolabilidad del rey. Si el sistema que tenemos no nos gusta, pues habrá que cambiarlo, digo yo, pero entre todos. Por cierto, ¿no tienen aforamiento ciertos políticos? ¿No existen pagas vitalicias para algunos? ¿Se ha cambiado eso?... Años hablando sobre hacer una reforma constitucional y actualizarla al contexto actual, ¿Por qué no se hace? y más ahora que gobierna la izquierda… ¿No será que las cosas se hacen solo cuando nos conviene, o dejan de hacerse porque no nos conviene? Tampoco a otros les gusta que los independentistas quedaran libres, que algunos etarras ocupen escaños en el parlamento… pero ¿si es legal? Pues habrá que aguantarse. ¿Oye es que el emérito defraudo a hacienda? La prescripción, la inviolabilidad de la Corona, y los pagos a Hacienda hacen imposible cualquier querella contra él. Ya, pero era el rey. Ya, pero es una persona también, y tiene sus derechos como cualquier ciudadano. ¿Oye y Messi y Ronaldo? Defraudaron, y pagaron muchos millones cada uno, y aun así los aplauden como héroes y son referente para muchos en el mundo. ¡Curioso verdad! Es el mundo en el que vivimos, doble rasero, doble moralidad, la ética al servicio de cada uno, tonto el último…



Para muchos, entre ellos algunos políticos, la justicia patina un poco, y beneficia a unos y no a otros. ¿NO será que se usa la monarquía para tapar los problemas verdaderos de este país: crisis política, económica, social…? ¿N oserá que atacar a la monarquía destruye el equilibrio, fomenta la división y beneficia (o eso creen) a algunos en sus intereses electorales (pero no al país en su conjunto)? ¿A un ciudadano español le preocupa más la inflación, la deuda gigantesca de España, el precio de la luz y los combustibles, la subida de la cesta de la compra, el paro, el cambio climático, la educación de sus hijos, como llegar a fin de mes… o si el rey emérito de 84 años viene a regatear a Sanxenxo con sus amigos? ¿O será que a algunos le interesa que así lo vendan porque les conviene para sus intereses políticos o partidistas, para tapar sus fracasos políticos, para justificar un posible fracaso como sociedad o país, etc?



La última vez que viera al emérito antes de este viernes fuera hace 3 años. Yo le regalé una copia de un libro a él y otra a Pedro Campos “Trasatlántico Santa Isabel, el Titanic de las costas españolas” escrito por mi amigo Celestino Viéitez Arizaga. A las semanas, el emérito me dedicó y regaló el libro: “El rey y el mar. Juan Carlos I, historia de una pasión”. A día de hoy, el rey emérito es una persona jubilada, cuya pasión, la navegación, la disfruta en Sanxenxo donde tiene buenos amigos. Para mí, no tiene nada de malo. A Sanxenxo puede venir quien quiera, y su mar, su sol, sus costas, su gastronomía, su gente, son sus atractivos principales. Si al rey emérito le gusta Sanxenxo y lo visita a menudo, al menos por mi parte, es bienvenido a nuestra tierra. Y al que no le guste… que le eche azúcar. Fin.