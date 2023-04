La riqueza la crea el pueblo que trabaja y luego vienen los organizadores que se conformán con moderadas ganancias, pero vienen los expertos especuladores que cuantas más ganan, más quieren ganar. Esto es lo que ocurre con el tan cacareado libre mercado que lo corrompe todo. No quieren ser controlados por el gobierno amenazando con irse, o despedir personal para salirse con la suya armando un pandemonio chantajeando al gobierno. Es normal que los grandes empresarios tan patriotas ellos, se organicen para hacer fuerza contra los gobiernos que les obliga a pagar menos impuestos, en proporción al resto de los ciudadanos, pequeña y mediana empresa y autónomos, que son los que crean riqueza, dando empleo a más del 80 %, mientras los grandes grupos económicos se nutren del esfuerzo de los mismos imponiendo unilateralmente las condiciones.



Por eso se necesitan sindicatos fuertes como contrapeso al abuso de poder de grupos económicos que tienen el mono por ganar más y más a costa de los demás.



Las grandes empresas, como Ferrovial que hizo su fortuna en España a costa de las obras públicas con impuestos que pagamos al Estado, no quieren pagan los impuestos como los demás ciudadanos,

abandonando el patriotismo llevándolo a paraísos fiscales.



Son tan hábiles y se organizar muy bien por arriba, con unos pocos técnicos, calificación empresarial, y buenas relaciones con la administraciones con apoyo político para conseguir obras y servicios públicos, y luego las obras las hacen subcontratas de pequeña y mediana empresa que crean más puestos de trabajo que ellos.



Cuando oigo decir a estos grupos que ellos solos crean la riqueza y puestos de trabajo del país, es una afirmación que no se sostiene, porque la riqueza la crea la sociedad en su conjunto. Los grandes grupos se saltan las leyes y chantajean con despidos si no le dan subvenciones y beneficios fiscales. Deslocalizan las empresas para pagar menos impuestos y salarios como Ferrovial después de haberse forrado con el dinero de los españoles. Luego nos venden que la empresa sigue en España para conseguir succionando dinero de obras públicas del Estado. Por eso domicilio fiscal es por beneficio económico y político para ayudarle a ganar elecciones al PP para desacreditar al gobierno por sorpresa. Los grandes grupos les va mejor con un gobierno de derechas que le sirve de correa de transmisión en las instituciones del Estado como antaño. No hay más que recordar como la alcaldesa de Madrid Ana Bótela, vendió 1.860 viviendas públicas financiadas con fondos públicos destinadas a los madrileños y luego las vendio a fondos buitre por importe de 128. 5 millones de euros, valoradas en el mercado en 680 millones. Lo que demuestra que la construcción de viviendas con fondos públicos son únicamente para negocio de las constructoras, no para los inquilinos que estaban legalmente ocupadas y los buitres les echaron a la calle por imponer nuevas condiciones inasumibles. Esa es la política de nuestra derecha que dice que el gobierno les insulta cuando ellos les calumnian. Necesitamos una derecha más centrada como la derecha europea.