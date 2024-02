Rosalía agasallada

Apenas medio ano atrás, arrancaba a Fundación Xistral, facendo uso dun poderoso símbolo da xeografía e da historia editorial pioneira en galego, afirmando que “é unha declaración de amor a un xeito de entendermos a vida e un agradecemento a todas as persoas que participaron e participan de xeito consciente na construción da cultura que hoxe nos dota de identidade”. Promovida por un grupo libreiro con dinamismo en todo o país, no que o vilagarcián Carlos Blanco é cara visíbel dun impulso que comprometen, declarándose “conscientes de que a hexemonía cultural que impón o sistema global engade máis dificultades ao festexo da diversidade e leva as culturas e linguas tratadas como menores a espazos de resistencia que as impiden ir máis alá. Se ben estes espazos son condición necesaria para poder conservar séculos de historia, non son condición suficiente para mantelas vivas”. Na curta vida desta nova institución cultural súmanse a pasada campaña do Nadal, feita en colaboración coa Federación Galega de Librarías e coa asociación das e dos escritores galegos, baixo o título de “Agasalla na túa lingua”, por ser as librerías o punto de encontro de persoas que queren contar con persoas que queren ler unha boa historia, por iso centráronse nelas como punto principal desta acción para promociónalas. Coa mesma filosofía, en parcería fundamental coa Fundación Rosalía de Castro, contando tamén con outros apoios, agora veñen de promover a conmemoración Celebrarmos Rosalía, título escollido para a breve antoloxía elaborada polo presidente desta fundación, Anxo Angueira; editada por Xistral e pola Casa de Rosalía. Distribúense vinte mil exemplares dunha publicación que as librarías do país agasallarán cunha escolma de poemas rosalianos a todos os compradores dun libro galego até o 6 de marzo. Un chanzo máis á celebración do Día de Rosalía, cada 23 de febreiro, que comeza por consagrar o convite a conmemorar, nesta data e días colaterais, á nosa poeta nacional lendo textos da autora, facendo un Caldo de Gloria e uníndose á Alborada para Rosalía. Ao longo de todo o país terán lugar centos de actos e iniciativas que se unirán aos actor organizados en Santiago e Padrón. Está moi ben. Con todo, lembremos que Rosalía de Castro, forma parte destacada dos nosos referentes de identidade. É símbolo vivo e actual. Rebelde, transgresora, militante na causa das mulleres a prol da súa emancipación, galega que dignificou o idioma propio iniciando un tempo de esperanza para a valorización e prestixio social da nosa cultura. Así, coa súa obra poética denuncia a miseria, a pobreza e a emigración masiva á que estaba fatalmente predestinada a xente labrega da época. Sensibilidade social que vai parella á vida interior da persoa doente e atormentada que se expresa en “Cantares galegos”, o libro iniciático do Rexurdimento literario, cultural e político deste país. Temas de hoxe en día. Desde o profundo da voz e co seu canto radical e solidario, Rosalía de Castro mobiliza a nosa conciencia colectiva, galega e universal. Coa lembranza do seu tempo vivido en Carril, agasallemos libros para “abrir unha fiestra ao mar” nun pobo libre e dono do seu.