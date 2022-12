Rúa Lago Arcebispo

Hoxe, un bo amigo decíame que deberíamos mudar o nome da rúa Arcebispo Lago. Leva razón. Coas novas obras de “humanización” debería chamarse Lago Arcebispo, porque a desfeita promovida polo goberno nesa céntrica rúa, é a creación dun lago artificial nunha rúa que está destinada a ser netamente peonil.



Un pregúntase se o que queremos é facilitar a vida da xente, con máis rúas peonís, con máis metros cadrados para uso púbico, porque inhabilitamos o 40% do espazo coa creación de lagos artificiais na propia rúa? Lagos artificiais con forma de batmobil que contribuirán a emperorar a accesibilidade e incrementarán os custes de mantemento da rúa, salvo que ao lago lle pase como no Piñeiriño, onde as fontes para a humanización do espazo só funcionaron a primeira semana.



Aínda hai outras preguntas igual de interesantes: por que facer novas fontes-piscinas nunha rúa peonil cando as que temos permanecen abandonadas? Cantas fontes están en funcionamento agora? A fonte da Praza de España, a fonte de Miguel Hernández, a da praza Xoán XXIII detrás do mesmo concello, algunha destas funciona? Eu non vin ningunha.



O novo paradigma do grupo de goberno é construír novas fontes namentras deixamos esmorecer as que temos, inaugurar novas obras sen mirar para as vellas. O plan do concello é recubrir todo con cemento que, segundo a concelleira de urbanismo, é o único material utilizable en Vilagarcía. Xa podemos esperar unha nova quenda de cementacion indiscriminada. Salvo que alguén o remedie.



O remedio é fácil e está próximo: basta con que tomemos conciencia de que en cinco meses teremos a oportunidade de escoller quen toma as decisións e evitar os despropósitos continuos de quen goberna sen consulta, sen consenso. As maiorías absolutas non son boas nin nas de cuñados.