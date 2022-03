Rusos y rusos

No deberíamos confundir a todos los rusos con Vladimir Putin. Y no deberíamos hacerlo porque significa penalizar a muchos miles de rusos que están en contra de la guerra desatada por Putin y que se están jugando la vida y años de cárcel saliendo a la calle y firmando manifiestos en contra de la guerra.



Penalizar a Putin es una cosa, pero extender esa penalización a todos los rusos es otra. De manera que deberíamos no caer en la tentación de provocar una especie de “rusofobía” en que todos los rusos son culpables de las decisiones de su Presidente.



Sin duda hay una buena parte de la población rusa que está de acuerdo con las actuaciones de Vladimir Putin y le respaldan, negar eso sería una ingenuidad, como puede serlo dar por hecho que el “zutiar ecomicante” a Rusia provoque reacción contra el Kremlin que habrá un golpe de Palacio.



Creo que el resultado de la guerra de Ucrania tendría que ser realmente catastrófico para que algo así pueda suceder por más que las sanciones que se han impuesto a Rusia sean realmente draconianas y tengan un efecto en la macroeconomía de Rusia y en el día a día de sus ciudadanos que al fin y al cabo son los que sufren las consecuencias.



Pero si a algo están acostumbrados los rusos es a resistir, llevan siglos resistiendo y pasando calamidades y el discurso de Vladimir Putin acusando a Occidente de querer humillar a Rusia sin duda habrá calado en mucha gente.



Pero aún así creo que nuestros gobernantes y analistas deberían de ser cuidadosos y no fomentar una desconfianza y animadversión a “todo” lo ruso y considerar que todos los ciudadanos rusos son poco menos que criminales de guerra.



No debemos colaborar con Putin en que Rusia deje de mirar a Europa, de la que forma parte, porque le pese a quien le pese, Europa tampoco se puede entender sin Rusia.



Hay que combatir a Vladimir Putin sin ninguna duda pero seamos capaces de no romper todos los puentes con los ciudadanos rusos puesto que, muchos de ellos se están jugando la vida al oponerse a la guerra.



Evitemos la rusofobia y hagamos lo que podamos por ayudar a todos aquellos que están huyendo de la Rusia porque ellos también son víctimas de la guerra de Putin.