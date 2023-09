Saber de nós

Nunha xornada de festa icónica e metafórica, sendo como é día festivo no calendario laboral, o vindeiro 12 de outubro vaise facer repetición do traxecto a pé entre Compostela e Ortoño, lugar da nenez de Rosalía de Castro, no que 100 anos atrás xurdiu a idea de constituír no marco universitario un grupo consagrado á investigación da cultura galega. Si, é o centenario formal da orixe do Seminario de Estudos Galegos que nos trae á lembranza esta iniciativa, certeira e do máis atinado, dun fato de estudantes da universidade compostelá, encabezados por Fermín Bouza Brey, os que neste lugar simbolizaron a idea de crear un grupo consagrado á investigación da cultura galega. A estes sumáronse outros, con Ramón Martínez López entre eles, para asinar a constitución formal do Seminario de Estudos Galegos, baixo a presidencia do profesor Armando Cotarelo Valledor. Estes tres, vinculados a Vilagarcía con diferente intensidade. No primeiro caso, Fermín, malia nacer en Ponteareas é vilagarcián polos catro costados e aquí, no Colexio León XIII, recibiu a formación coa que abordou na etapa universitaria o repto de sumarse á causa intelectual do galeguismo. Armando Cotarelo, aínda ter nacido e morto fóra de Galiza é, para sorte da nosa lingua e cultura, un referente polas obras escritas e publicadas en galego que tivo a Vilaxoán como lugar de residencia temporal no que as nosas xentes e a paisaxe de aquí aportaron á súa literatura unha pegada indiscutíbel de relación co lugar que o acolleu e no que hoxe en día, no espazo parroquial de Sobradelo, conta co único centro de educación secundaria que leva o seu nome.



Pola súa parte, Martínez López, que repousa no cemiterio de Carril, lugar de nacemento da súa esposa, vén de ser obxecto dunha necesaria, emotiva e pedagóxica actividade divulgativa no Boiro da súa berce, recibindo honra de varias institucións en recoñecemento a labor intelectual de quen foi o mozo máis novo na fundación do SEG. Tempo é de pór en valor a estas e outras persoas á hora de celebrar o centenario dunha das institucións máis sobranceiras das que se teñen creado no ámbito galego. Tamén das que se incorporaron en etapas posteriores ao Seminario. Por iso, é preciso salientar unha recente achega ao coñecemento que nos chega en formato de libro, saído do prelo editorial de Alvarellos, co título de “Carmiña Sierra. A primeira muller do Seminario de Estudos Galego”, un rigoroso estudo no que Aurora Marco descúbrenos unha biografía totalmente descoñecida desta muller nacida en Pontecesures, unha persoa con estudos de Filosofía e Letras que resultaría vítima do franquismo, encarcerada perante tres anos pola militancia política e obrigada ao exilio. Aurora Marco, autora, “señora das letras 2023” así celebrada polo colectivo A Sega, será parte tamén das intervencións no congreso “Saber de nós: Cen anos do Seminario de Estudos Galegos” no que se abordará, entre outras ideas, a madureza da concepción como nación europea e na reivindicación do galego como idioma culto e plenamente desenvolvido que constituíron a pedra angular daquela sementeira de xentes que puxeron as bases do hoxe somos: País con cultura e identidade de seu.